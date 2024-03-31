1 апреля
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Здоровье

Облако негативной энергии пролетело мимо Земли и отключило связь над США

Вечером 30 марта на Солнце прошла вспышка М1.21, которая образовала облако негативной энергии.

Вспышки на Солнце. Магнитная буря.
Вспышки на Солнце. Магнитная буря.
СС0

Отмечается, что вспышка произошла в том же активном центре, который ранее 24 марта вызвал очень сильную магнитную бурю. Россияне массово чувствовали недомогание: скачки давления, тошноту, головную боль, усталость. Ученые назвали эту бурю сильнейшей за последние 6 лет.

Выброс плазмы магнитудой Х1.1 отключило коротковолновую связь над Северной и Центральной Америкой.

Прогноз

Ученые предполагают, что в 2024 году произойдет около 20-30 магнитных бурь. Максимальных значений достигнут не менее 15%.

Облучение

Бури могут привести к радиационному облучению космонавтов, пассажиров и экипажей реактивных самолетов.

Негативная энергия

Солнце выбросило облако плазмы, или корональное облако. Именно оно может достигнуть Земли и причинить ущерб электрооборудованию или космическим спутникам.

Расписание магнитных бурь на апрель 2024

Почти весь месяц геомагнитная обстановка будет спокойной, за исключением 21 и 22 чисел. Тогда магнитная буря достигнет пяти баллов, ей прогнозируют класс G1.

Расписание магнитных бурь в апреле 2024 года.
Расписание магнитных бурь в апреле 2024 года.
https://xras.ru/forecast_activity.html

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