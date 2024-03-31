Облако негативной энергии пролетело мимо Земли и отключило связь над США

Отмечается, что вспышка произошла в том же активном центре, который ранее 24 марта вызвал очень сильную магнитную бурю. Россияне массово чувствовали недомогание: скачки давления, тошноту, головную боль, усталость. Ученые назвали эту бурю сильнейшей за последние 6 лет.
Выброс плазмы магнитудой Х1.1 отключило коротковолновую связь над Северной и Центральной Америкой.
Прогноз
Ученые предполагают, что в 2024 году произойдет около 20-30 магнитных бурь. Максимальных значений достигнут не менее 15%.
Облучение
Бури могут привести к радиационному облучению космонавтов, пассажиров и экипажей реактивных самолетов.
Негативная энергия
Солнце выбросило облако плазмы, или корональное облако. Именно оно может достигнуть Земли и причинить ущерб электрооборудованию или космическим спутникам.
Расписание магнитных бурь на апрель 2024
Почти весь месяц геомагнитная обстановка будет спокойной, за исключением 21 и 22 чисел. Тогда магнитная буря достигнет пяти баллов, ей прогнозируют класс G1.
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