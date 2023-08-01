1 августа
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Здоровье

О возможной причине массового отравления в детском лагере на Алтае рассказали в Роспотребнадзоре

Причиной массового отравления детей в лагере "Горный орленок" в Республике Алтай могла стать инфекция, которую переносят грызуны, передает ТАСС.

Детский лагерь.
Детский лагерь.
СС0

По предварительным данным, в лагере обнаружили кишечный иерсиниоз. Сейчас его выявили у более чем 20 детей в легкой степени.

Возможно, грызуны осеменили продукты - в овощехранилище обнаружили их следы.

В Роспотребнадзоре по республике считают, что дети поели эти продукты, и это стало причиной заболевания.

Напоминаем, что инцидент произошел с 26 по 29 июля в летнем лагере возле села Камлак. К врачу обратилось 67 детей в возрасте от семи до 17 лет с жалобами на боли в животе. У всех выявили признаки кишечной инфекции.

Сейчас пострадавших наблюдают врачи.

По инциденту возбудили уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

Ранее стало известно, что лагерь "Горный орленок" временно закрыли.

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