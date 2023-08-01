О возможной причине массового отравления в детском лагере на Алтае рассказали в Роспотребнадзоре

По предварительным данным, в лагере обнаружили кишечный иерсиниоз. Сейчас его выявили у более чем 20 детей в легкой степени.

Возможно, грызуны осеменили продукты - в овощехранилище обнаружили их следы.

В Роспотребнадзоре по республике считают, что дети поели эти продукты, и это стало причиной заболевания.

Напоминаем, что инцидент произошел с 26 по 29 июля в летнем лагере возле села Камлак. К врачу обратилось 67 детей в возрасте от семи до 17 лет с жалобами на боли в животе. У всех выявили признаки кишечной инфекции.

Сейчас пострадавших наблюдают врачи.

По инциденту возбудили уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

Ранее стало известно, что лагерь "Горный орленок" временно закрыли.