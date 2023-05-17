18 мая
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Здоровье

О смертельно опасной болезни предупредили дачников

На даче легко заразиться серьезным заболеванием.

Работа на даче.
Работа на даче.
freepik.com/Freepik

Это геморрагическая лихорадка с почечным синдромом. И ей можно легко заразиться от грызунов, пишет "Мослента".

Симптомы схожи с простудой или ангиной. Но вскоре у больного появляются дискомфорт в животе и пояснице, боли в глазах. Причем снижается острота зрения. Появляется сыпь на теле.

Заболевание может привести к смерти. Чтобы этого не произошло, рекомендовано работать в перчатках.

Между тем за розы на даче можно получить реальный срок или штраф 300 тыс. рублей. Такие меры предусмотрены для любителей гавайской розы. И наказать могут даже за один куст. Гавайская роза содержит вещества, оказывающие психотропное и наркотическое воздействие.

Ранее дачников предупредили о штрафах за мойку автомобиля. Также вступили в силу изменения в правилах противопожарного режима в РФ.

Они разрешат жарить шашлыки ближе к дачному дому и запретят ставить решетки на окнах подвалов. Раньше жарить шашлыки разрешали как минимум в 20 м от дачи. А жечь костры — в 50 м.

Теперь нельзя ставить глухие решетки на окнах подвалов и так называемых приямках у окон подвалов.

.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость