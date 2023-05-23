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Здоровье

О секретах здоровья Путина рассказал кремлевский доктор. Панты и алтайский след

Президент РФ Владимир Путин в свои 70 лет остается бодрым, подтянутым и энергичным человеком.

Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин.
Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин.
kremlin.ru

Несколько секретов замечательного состояния российского лидера раскрыл кремлевский врач Сергей Миронов.

Путин занимается спортом, ходит в баню, пьет чай с медом, плавает. Не ест продукты быстрого питания, которые так популярны у соотечественников. Умеет бороться со стрессами.

Мифы

Ранее сообщалось, что Путин принимает ванны из пантов маралов по алтайскому рецепту. Однако таких ванн, по заверению доктора, глава государства не принимает, указывает prokazan.ru.

Команда врачей

Рядом с российским лидером всегда находятся кремлевские врачи. Но они уделяют больше внимания не самому Путину, а его посетителям. Каждый прибывший в резиденцию подлежит тщательному санитарному контролю.

Также медики в Кремле обязательно проверяют воду и пищу президента на наличие санитарных отклонений, бактерий или вирусов. Безопасность главы государства - прежде всего.

Рыбалка и торс

Сибирь Путин и глава Минобороны Сергей Шойгу посещают регулярно. Они ловят рыбу.

А в одной из поездок президент и вовсе показал всей стране обнаженный торс, который после обсуждали и комментировали многие россияне. Тогда говорили: «Путин выглядит, будто молодой парень».

Отдых на Алтае

Между тем Путин неоднократно отдыхал и на Алтае - в Белокурихе и, конечно, республике.

В 2015 году после приезда президента России и бывшего премьера Италии Сильвио Берлускони в Горный Алтай, резко увеличился спрос на туры в этом направление.

Всплеск запросов на отдых на Алтае произошел как раз после того, как в СМИ появились сообщения о том, что в регионе погостили Путин с Берлускони.

Неофициальная встреча российского президента с итальянским политиком состоялась на 26−28 июня в гостевом туристическом доме «Газпромнефти», заявлял пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Тогда народный хореографический ансамбль «Урсул» под руководством заслуженного работника культуры России Константина Малчиева выступил перед Путиным и Сильвио Берлускони.

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