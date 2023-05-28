О неожиданной причине высокого давления рассказали врачи

Группа ученых рассказала в журнале Journal of the American Heart Association об исследовании кровяного давления у женщин.

Выяснилось, что некоторые бактерии полости рта связаны с высоким кровяным давлением у женщин в постменопаузе.

В выборку специалистов вошли более 1200 женщин в постменопаузе. Специалисты исследовали зубной налет ниже линии десен, указывает Газета.Ru.

Они также собрали данные о принимаемых лекарствах, образе жизни и истории болезней.

Ученые пришли к выводу - 10 бактерий были связаны с повышением риска высокого кровяного давления на 10–16%; пять других – на 9–18%.

Ранее барнаульский врач-физиотерапевт объяснила, почему не всем людям можно бегать. Некоторым людям бег и серьезные нагрузки на опорно-двигательный аппарат вовсе противопоказаны.

Проблемам с ногами, главными из которых все чаще становятся плоскостопие и пяточные шпоры, а также всевозможные околосуставные расстройства, немало способствует неправильно подобранная обувь, считает врач.