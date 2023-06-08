О неожиданном свойстве клубники рассказали врачи-телеведущие

Клубника содержит много антиоксидантов и помогает организму в профилактике развития онкологических заболеваний и опухолей.
Ягода также полезна для профилактики катаракты, глаукомы, сердечно-сосудистых заболеваний, для улучшения работы иммунной системы, указывает Lenta.ru.
В клубнике - высокое содержание витамина С. Высокое содержание калия в ягоде способствует хорошей работе сердечной мышцы.
Ранее врач рассказала, какая ягода лечит депрессию. Это клубника. В состав ягоды входят антоцианы — важные биологически активные соединения, которые обеспечивают и активируют клеточную антиоксидантную защиту.
Кроме того, они способны улавливать свободные радикалы и противостоять повреждениям клеток, а также борются со стрессами.
Также клубника богата фолиевой кислотой. В ряде исследований доказано положительное влияние потребления клубники на чувствительность к инсулину. Также она содержит тиамин, рибофлавин, ниацин, витамины В6, А, Е и К.
Но переедать ягоду не стоит.