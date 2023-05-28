О коварстве черешни рассказала специалист

На рынках и в магазинах появилась черешня, многие россияне стали ее есть в большом количестве.

Врач-диетолог Наталья Круглова сообщила, что много есть черешни - опасно.

Дело в том, что переедание грозит набором веса, вздутием живота, пишет радио Sputnik. И дискомфортом в органах пищеварительной системы.

Нужно есть ягоду в умеренных количествах. Средняя суточная норма — 200-300 граммов, указывает Lenta.ru.

Ранее барнаульский гастроэнтеролог рассказала, как есть черешню и арбузы, чтобы не отравиться.

Нужно обращать внимание и на внешний вид: фрукты, овощи и ягоды должны соответственно пахнуть. Черешню и клубнику, которые сейчас появились на прилавках, щедро обрабатывают пестицидами. Они могут вызвать аллергическую реакцию.

В арбузах и дынях много нитратов. Сами по себе эти вещества безопасны, но, попадая в организм и вступая в реакцию с желудочным соком и ферментами поджелудочной железы, превращаются в нитриты. Это яд. Всасываясь в кровь, они дают токсическую инфекцию.