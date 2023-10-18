Незащищенный секс: какие действия нужно предпринять, чтобы не жалеть о последствиях

Во-первых сразу после секса без презерватива нужно обработать наружные половые органы хлоргекседином или мирамистином.
Также в ближайшие сутки женщина должна обратиться к акушеру-гинекологу.
При этом нужно учитывать, что у половых инфекций есть инкубационный период, который очень различается. Например, гонорея может проявить себя через два дня, а ВИЧ лишь через три месяца и более.
Отмечается, что через семь-десять дней следует сдать мазок на флору, а также ПЦР тест на ИППП.
Кровь на ВИЧ-инфекцию можно сдать уже через две недели, однако в течении трех месяцев лучше повторить тест.
На третью неделю после полового контакта нужно сдать анализ на сифилис. А через шесть недель - кровь на вирусные гепатиты В и С.
Следует знать, что в региональных СПИД-центрах предоставляют таблетки для экстренной профилактики заболевания.
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