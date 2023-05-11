Невролог раскрыл неожиданные причины головной боли

Врач отметил, что в основном головную боль вызывают три фактора: повышенное внутричерепное давление, нарушение питания головного мозга или интоксикация.

По его словам, вторая причина может быть связана с недостатком воды в организме. Из-за нехватки воды увеличивается вязкость крови и снижается скорость кровотока.

"Когда это происходит, мозг и все остальные ткани начинают недополучать кислород и питательные вещества. Соответствующие рецепторы реагируют на это болью", — отметил он.

Вылечить такую головную боль легко: зимой нужно выпивать от двух до двух с половиной литров воды в день, а летом — более двух с половиной литров в день.

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