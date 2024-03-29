Неожиданно: яйца не повышают уровень холестерина, а продлевают жизнь. Подробности

Употребление яиц не повышает уровень холестерина в крови, поэтому людям с высоким сердечно-сосудистым риском не нужно отказываться от них, уверена группа исследователей, изучивших проблему.

В эксперименте приняли участие 140 пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями или их высоким риском. Средний возраст принявших участие в эксперименте, составил 66 лет.

Часть из них съедали 12 или более яиц в неделю, а другие — менее двух яиц, указывает Газета.Ru. Способ приготовления яиц не ограничивали.

У пациентов, которые ели яйца, холестерин не только не вырос, но и немного снизился.

Ученые считают, что люди не должны отказываться от употребления яиц из-за боязни высокого холестерина. Дело в том, что яйца — дешевый источник белка.

Возможно, употребление яиц ранее связывали с повышением холестерина из-за того, что их часто сочетают со сливочным маслом и беконом.

Авторы исследования рекомендовали обсудить изменения диеты со своим лечащим врачом.

Между тем яйца продлевают жизнь.

За счет повышения уровня «хорошего» холестерина яйца оказались способны предотвращать развитие атеросклероза.

Яйца обеспечивают человека качественным белком, необходимым для здорового функционирования организма и продления жизни.

Но яйца становятся вредными, когда их потребляют в большом количестве и без термической обработки. При злоупотреблении (больше двух куриных яиц в день) они повышают уровень «плохого» холестерина.

Ранее врач поделился способом снижения холестерина без таблеток. Введение морской рыбы в рацион снижает уровень холестерина.

В морской рыбе содержатся полиненасыщенные жирные кислоты омега-3, которые помогают снижать уровень плохого холестерина.

Также медик подчеркнул — средиземноморская диета полезна во всем и благоприятно влияет на здоровье.

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