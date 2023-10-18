18 октября
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Здоровье

Неожиданно: стало известно, какой продукт продлевает жизнь

Эндокринолог Зухра Павлова рассказала о продукте, который продлевает жизнь.

Яйца, продукты, здоровое питание.
Яйца, продукты, здоровое питание.
pixabay.com/

По ее словам, это куриные яйца, пишет medikforum.ru.

Также фиксировались снижение уровня холестерина, уменьшение веса, улучшение состояния сердечно-сосудистой системы. За счет повышения уровня «хорошего» холестерина яйца оказались способны предотвращать развитие атеросклероза.

Яйца обеспечивают человека качественным белком, необходимым для здорового функционирования организма и продления жизни.

Но яйца становятся вредными, когда их потребляют в большом количестве и без термической обработки. При злоупотреблении (больше двух куриных яиц в день) они повышают уровень «плохого» холестерина.

В магазинных яйцах могут быть антибиотики или нитраты, которыми кормят птиц в условиях инкубатора.

Между тем стал известен прогноз роста цен на мясо и яйца до конца года. Рост цен обусловлен сезонными факторами и ослаблением курса рубля.

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