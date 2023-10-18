Неожиданно: стало известно, какой продукт продлевает жизнь

По ее словам, это куриные яйца, пишет medikforum.ru.
Также фиксировались снижение уровня холестерина, уменьшение веса, улучшение состояния сердечно-сосудистой системы. За счет повышения уровня «хорошего» холестерина яйца оказались способны предотвращать развитие атеросклероза.
Яйца обеспечивают человека качественным белком, необходимым для здорового функционирования организма и продления жизни.
Но яйца становятся вредными, когда их потребляют в большом количестве и без термической обработки. При злоупотреблении (больше двух куриных яиц в день) они повышают уровень «плохого» холестерина.
В магазинных яйцах могут быть антибиотики или нитраты, которыми кормят птиц в условиях инкубатора.
Между тем стал известен прогноз роста цен на мясо и яйца до конца года. Рост цен обусловлен сезонными факторами и ослаблением курса рубля.