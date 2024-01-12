Неизвестный вирус на фоне лихорадочных сновидений распространяется в России

В России распространяется неизвестный вирус с высокой температурой и странными сновидениями, пишут "Известия".

Симптомы

Сначала появляются боль в горле и легкий озноб, потом резко повышается температура. На этом фоне возникают лихорадочные сны, ломота в теле и насморк.

Сигнальные молекулы

Лихорадочные сновидения возникают при высоких температурах и высвобождении цитоксинов сигнальными молекулами иммунной системы.

Именно эти молекулы оказывают стимулирующее действие на структуру мозга, отвечающую за память и эмоции, указывает "Росбалт". И человек реагирует на раздражители — испытывает негативные эмоции, которые влияют на содержание снов.

Между тем уменьшение сна может быть опасным признаком развития деменции.

Специалисты взяли данные 346 человек старше 60 лет. Они приняли участие в двух исследованиях, которые провели с 1995 по 1998 и с 2001 по 2003.

По подсчетам ученых, продолжительность глубокого сна снизилась уже в начале второго исследования. За следующие 17 лет наблюдения 52 человека заболели деменцией.

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