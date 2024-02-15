Не тратя время и деньги. Что за новая алтайская служба будет помогать онкобольным уже через три дня после обращения

«Никто не должен терять свое время и деньги: ни пациент, ни онколог», - считает лавный врач Алтайского краевого онкологического диспансера Игорь Вихлянов. Это главная цель пилотного проекта службы сопровождения онкобольных. Она должна сократить сроки обследования на онкопатологии и улучшить качество медицинской помощи, сообщают в краевом минздраве.

Новые возможности

Большинство онкобольных узнают о своем заболевании случайно, когда обращаются к врачу с другой проблемой. Например, жителя Зонального района госпитализировали в ЛОР-отделение Бийской городской больницы №2 с ларингитом. Но во время дообследования у него выявили злокачественное новообразование гортани.

«В парадигме, которая существовала до службы сопровождения, человеку пришлось бы после выписки снова обращаться в свою поликлинику, там проходить все обследования и ждать талона к нам», - рассказала руководитель службы сопровождения Ольга Рязанова.

Спецслужба должна сократить сроки обследования на онкопатологии и улучшить качество медицинской помощи жителям региона.

Курирует проект Алтайский краевой онкологический диспансер. Также в проект вошли Каменская межрайонная больница, Троицкая ЦРБ, Городская поликлиника №3, а с недавнего времени и Бийская городская больница №2.

В онкоцентре. akod22.ru

Быстрая помощь

В пилотном проекте два направления. Первое направлено на пациентов, у которых только обнаружили злокачественные опухоли или есть высокий онкориск. Врач, заподозривший заболевание, должен оперативно передать информацию специальным координаторам. Они в течение трех дней направят пациента к профильным специалистам для уточнения диагноза или оказания своевременной медицинской помощи.

Например, если у пациента обнаружили опухоль во время госпитализации – как в случае с жителем Зонального района – то ему проведут все необходимые для онкологов обследования прямо в стационаре. А после выписки он сразу получит направление и талон с датой и временем приема в онкодиспансер. Так лечение получил и пациент с новообразованиями в гортани.

«Никто не должен терять свое время и деньги: ни пациент, которому недосуг ездить туда-сюда по нескольку раз на обследования из какого-нибудь отдаленного района, ни онкологи, задача которых - в максимально короткие сроки приступить к лечению болезни», - пояснил главный врач Алтайского краевого онкологического диспансера Игорь Вихлянов.

Врач. Пациент. СС0

На контроле

Второе направление нового проекта работает с пациентами, которые уже прошли лечение онкозаболевания и находятся в ремиссии. Проект будет контролировать систему диспансерного наблюдения пациентов и помогать медицинским организациям первичного звена в этой работе.

По словам Игоря Вихлянова, во все медучреждения уже разосланы перечень и сроки необходимых контрольных обследований для каждой онкологической нозологии.

«Если в населенном пункте нет, допустим, МРТ, а пациенту необходимо пройти этот вид диагностики для контроля за его заболеванием, то служба сопровождения помогает попасть на это исследование в ближайший населенный пункт, где оно проводится», - привел пример специалист.

Сегодня в краевом онкодиспансере есть отдел регистрации и сопровождения, который работает с операторами медицинских организаций-участников проекта,. Также были сформированы критерии для оценки онкорисков и перечень дополнительных обследований для людей, попавших в группу высокого риска.

Если новая служба покажет хорошие результаты, к июлю к проекту подключатся все поликлиники и больницы края.

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