(Не)детская болезнь. Почему взрослые активно болеют корью и коколюшем в Алтайском крае

Только в России справились с пандемией коронавируса, как начали возвращаться другие особо неприятные заболевания. Так по всей России зафиксировали вспышки коклюша, кори и краснухи, в том числе и в Алтайском крае. Министр здравоохранения Дмитрий Попов прокомментировал эпидемиологическую ситуацию в регионе и рассказал о ситуации с вакцинами.

Неприятный сувенир

Год в Алтайском крае начался со вспышки кори. Тогда выявили более 50 случаев заражения и более 400 контактов с заболевшими. Пациентов фиксировали преимущественно в Индустриальном районе Барнаула и Тальменском районе. Всего в крае лабораторно подтвердили 42 случая кори.

Теперь же в конце года край охватило другое инфекционное заболевание — коклюш. За последний месяц его диагностировали у 131 человека.

В Роспотребнадзоре и Минздраве связывает возвращение всех инфекционных заболеваний с полной отменой ковидных ограничений и, как следствие, открытием границ и увеличением миграции населения. Дмитрий Попов отметил, что в случае с корью инфекция была завезена из других регионов и ближнего зарубежья.

Мужчина с чемоданом. CC0

Так в этом году корь привезли из Новосибирской области цыгане. Они не вакцинируются сами и не прививают детей по религиозным соображением, отчего становятся легкой мишенью для инфекций.

Также после тяжелой пандемии общий иммунитет оказался снижен и стал более подвержен различным заболеваниям.

«Вернувшись в постковидный период традиционные инфекции начали занимать свои прежние места. В то время как сам ковид перестал быть для нас глобальной проблемой», - отметил Дмитрий Попов.

Действительно, коронавирус сейчас перестал быть таким же опасным, как в начале пандемии. По данным минздрава, у большинства пациентов он протекает в легкой и средней форме, заболевшие проходят лечение амбулаторно.

Дети. Коронавирус. CC0

А ты привился в детстве?!

Одна из основных причин такой резкой вспышки заболеваемости коклюшем и корью — отказ от вакцинации. Обычно от большинства инфекционных заболеваний прививают еще в детстве. Однако в последнее время родители по собственным соображениям отказываются от вакцинации своих детей, что по итогу сильно подрывает коллективный иммунитет. Тем самым заболевания, которые раньше считались побежденными, вернулись с удвоенной силой.

«Антипрививочные настроения сформировали большую группу людей, у которых нет иммунитета к инфекциям. К сожалению, не все до сих пор понимают, что не существует более эффективного метода профилактики заболеваний, чем вакцинация», - отметил Дмитрий Попов.

Вакцина. Вакцинация. Прививка. unsplash.com

Все это привело к тому, что в апреле 2023 года главный санитарный врач России Анна Попова 8 февраля приняла постановление о проведении так называемой подчищающей иммунизации населения. Согласно этому постановлению необходимо вакцинировать тех, кто вовсе не вакцинировался или вакцинировался по какой-то причине однократно (всего «уколов» должно быть два), а также тех, у кого нет данных о собственных прививках (например, кто их потерял или забыл, что прививался).

По национальному календарю прививок первую вакцинацию от кори проводят детям в возрасте год и шесть лет. От коклюша же предусмотрена вакцинация с 3-х месяцев жизни трехкратно и одна ревакцинация в 18 месяцев жизни.

Прививка. Вакцинация. СС0

Привиться рад, да нечем

К сожалению, антипрививочные настроения - еще полбеды. Ведь в этом году Алтайский край столкнулся с не менее серьезной проблемой, а именно с недостатком вакцин.

«Скрывать не приходится, сложности есть. В регион поступил не весь объем вакцин, который изначально должен был прибыть. Поэтому нам пришлось использовать оставшийся запас и организовать срочный закуп дополнительной партии вакцин», - сообщил глава министерства.

По словам Дмитрия Попова, сегодня в регионе есть незначительный запас вакцин от кори, на который могут претендовать зараженные и контактирующие. Похожая ситуация - по краснухе.

При этом прерывать плановую вакцинацию не планируют. Новые поставки собираются получить в следующем году.