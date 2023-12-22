Названы три группы россиян, которым стоит отказаться от алкоголя в новогоднюю ночь

Врачи призвали три группы россиян отказаться от алкоголя в новогоднюю ночь. Об этом сообщает Lenta.ru.

В новогоднюю ночь алкоголя не рекомендуют тем, кто принимает лекарства от гипертонии. Так как из-за этого сочетания можно потерять сознание. Кстати, это касается и диабетиков.

Конечно, полбокала шампанского не сильно навредит. Однако все же стоит быта осторожней.

Также не стоит смешивать с алкоголем кроверазжижающие препараты. Кровь из-за этого становится сильно жидкой, и любая травма может привести к кровоизлиянию.

Адская смесь для печени — парацетамол и спиртное. Такое комбо оказывает разрушительное воздействие на печень. Вместо парацетамола следует принять ибупрофен.

Ранее сообщалось, что за продажу спиртного подросткам будут судить продавца из алтайского города.