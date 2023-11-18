Нарколог рассказал о самом эффективном способе бросить курить

Каждый человек выбирает способ, который ему больше подходит. Есть люди, которые бросают никотин с помощью жвачек и таблеток.
Самое главное - желание. Нужно перепробовать все и найти свою "волшебную таблетку".
Отмечается, что в России на 13% вырос спрос на средства для отказа от курения (никотиновые жвачки, пластыри, специализированные спреи и прочее).
Психиатр подчеркнул, что, бросая курить, желательно обратиться к специалисту. Врач сможет назначить комплекс, который поможет бороться с неприятными симптомами.
Ранее сообщалось, что сигареты популярных торговых марок пропадают в Алтайском крае.