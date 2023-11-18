Нарколог рассказал о самом эффективном способе бросить курить

Нарколог рассказал, что волшебной таблетки от курения нет, каждый выбирает способ, который ему подходит. Об этом сообщает Lenta.ru.

Каждый человек выбирает способ, который ему больше подходит. Есть люди, которые бросают никотин с помощью жвачек и таблеток.

Самое главное - желание. Нужно перепробовать все и найти свою "волшебную таблетку".

Отмечается, что в России на 13% вырос спрос на средства для отказа от курения (никотиновые жвачки, пластыри, специализированные спреи и прочее).

Психиатр подчеркнул, что, бросая курить, желательно обратиться к специалисту. Врач сможет назначить комплекс, который поможет бороться с неприятными симптомами.

Ранее сообщалось, что сигареты популярных торговых марок пропадают в Алтайском крае.