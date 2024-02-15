Напечатать зуб и смоделировать челюсть. Как барнаульская стоматологическая клиника лечит пациентов по-новому

Напечатанные на 3D-принтере протезы, виртуальная модель челюсти и даже пересадка зубов — все это новые возможности современной стоматологии. Какие цифровые технологии используют стоматологи сегодня и какие преимущества они дают клиникам и пациентам, рассказала главный врач и директор стоматологической клиники «Лаборатория улыбок» Ирина Сабанцева.

Новый уровень стоматологии

— Ирина Сергеевна, как на ваш взгляд сейчас развивается стоматология Алтайского края под действием цифровизации?

— Действительно, цифровые инновации не просто меняют стоматологию — они переводят ее на совершенно новый уровень. Медицинские процессы становятся все более точными, удобными и быстрыми.

Сегодня в крупных медицинских центрах и клиниках использование цифровых технологий стало уже стандартом работы. Появился фотопротокол ортодонтического лечения для отслеживания прогресса от начала и до конечного результата. Стало обязательным использование раббердама при лечении кариеса. А врачам приходится помимо стоматологии разбираться еще и в оптике, так как они работают с микроскопами и бинокулярами.

В нашей клинике мы активно внедряем в лечение цифровые технологии и стараемся идти в ногу со временем.

— Как цифровизация стоматологии отразилась на работе врачей? Поспевают ли они за новыми изменениями?

— Современные технологии оптимизируют работу специалистов: сокращают время приема и сводят к нулю риск ошибки. Сейчас мы можем за несколько минут получить трехмерную модель челюсти с помощью интраорального сканера. Раньше для этого требовалось делать слепок челюсти.

Активно пользуются современными технологиями наши хирурги-имплантологи. Они подготавливают индивидуальный цифровой шаблон, который позволяет им планировать установку имплантов с точностью до микрон.

Наш коллектив достаточно молодой и открыт новым знаниям. Я сама регулярно посещаю обучающие курсы по цифровой стоматологии. Благодаря этому мы эффективно внедряем новые знания в клинике.

— В каких сферах стоматологии сейчас широко применяют современные технологии?

— Ортодонтия, имплантация и протезирование, а также все диагностические мероприятия перед лечением.

Ирина Сабанцева прошла базовый курс по гнатологии венской школы стоматологии. Фото: Дмитрий Лямзин.

Будущее уже сегодня

— Как изменился процесс лечения пациентов?

— Он стал более быстрым и комфортным. Например, постепенно уходит в прошлое мнение о том, что ортодонтия — это долго и болезненно. Наши пациенты носят брекеты один раз и получают результат на всю жизнь.

Теперь большинство функций выполняют современные технологии. Например, интраоральный сканер решает сразу несколько задач: сокращает время пребывания в кресле, полностью визуализирует челюсть со всеми особенностями и нарушениями и долгосрочное планирование. Мы уже сейчас можем показать пациенту, как будут выглядеть его зубы после лечения.

Благодаря цифровым инновациям медицинские процессы становятся все более точными, удобными и быстрыми. Фото: Дмитрий Лямзин.

Также практически каждого пациента мы отправляем на компьютерную томографию (КТ), чтобы узнать полную информацию о том, в каком состоянии челюстно-лицевая область и височно-нижнечелюстные суставы. Она абсолютно безвредна.

— Изменились ли потребности пациентов клиники?

— Я, как врач-ортодонт, не раз замечала, что все больше пациентов обращаются к эстетическому лечению. Например, исправляют прикус или неровность зубов. Особенно популярны элайнеры — прозрачные каппы, которые оказывают на зубы постоянное давление и тем самым смещают их в правильном направлении. Они изготавливаются индивидуально, с помощью 3D-принтера. Пациентов они привлекают тем, что почти незаметны на зубах.

Однако к ношению элайнеров очень ограниченные показания. Поэтому в некоторых случаях мы рекомендуем пациентам ношение металлической брекет-системы. Это более надежный и проверенный способ.

Перестают быть востребованы неестественные белые коронки и виниры. Сегодня есть возможность изготавливать максимально натуральные, с выраженной анатомией, которые будут повторять цвет и особенность натуральных зубов. Сейчас все стремится к естественности.

— Какие услуги, которые раньше казались фантастическими, уже сегодня возможны?

— К таким можно отнести пересадку зубов. Например, зубы мудрости, которые подлежат удалению, пересаживают на места отсутствующих. В основным мы заменяем шестые и седьмые, так как они принадлежат той же группе, что и зубы мудрости. И они приживаются, есть уже положительный опыт.

Большую роль цифровая стоматология играет в протезировании. По точным 3D-моделям планируются почти все ортопедические конструкции. Данные передаются в зуботехническую лабораторию, где на фрейзерном станке под цифровым управлением создается точная копия, которую закладывает зубной техник.

И конечно, раньше никто даже не мог представить, что будет существовать такой прибор, как аксиограф. Он записывает движения нижней челюсти и выявляет нарушения работы височно-нижнечелюстного сустава. Все данные хранятся на компьютере. Тем самым мы можем объединить их с полученной информацией КТ и МРТ и без присутствия пациента составить план лечения, изготовить сплинт, который будет направлять челюсть, запланировать будущее протезирование.

Благодаря цифровым инновациям медицинские процессы становятся все более точными, удобными и быстрыми. Фото: Дмитрий Лямзин.

Доступно каждому

— Как ваша клиника работает с пациентами?

— В нашей клинике «Лаборатория улыбок» есть программа лояльности для наших постоянных пациентов и для целых семей. Они пользуются накопительной системой бонусов, которые можно частично тратить на каждый последующий прием.

Также мы постоянно проводим акции, например «Приведи друга». Если пациент порекомендовал своему знакомому нашу клинику, то ему начисляются бонусные баллы, которые потом тоже можно потратить на лечение.

В этом феврале у нас действуют специальные предложения: акция на чистку — скидка 20%,

на отбеливание — скидка 15%,

на имплантацию, виниры и коронки — скидка 10%.

А по промокоду «lab.smile22» первичная консультация будет бесплатной. Для того, чтобы воспользоваться промокодом, нужно назвать его при записи администратору.

— Изменились ли цены на лечение из-за применения компьютерного оборудования?

— Мы стараемся удерживать цены на прежнем уровне, чтобы делать стоматологию качественной и доступной для всех. Только один раз, год назад, у нас было небольшое повышение цен в связи с ростом стоимости материалов.

Сегодня существует страх, что ортодонтическое лечение — это очень дорого. Но мы спешим развенчать этот миф. Первая крупная сумма выплачивается при фиксации брекет-системы, она составляет от 40-50 тыс. рублей за одну челюсть. А после пациент платит только за один прием раз в месяц.

К тому же в этом феврале у нас действует акция на ортодонтическое лечение — скидка 20 тыс. рублей.*

* Информация и цены действительны на момент публикации.

СК «Лаборатория улыбок»

​Молодёжная улица, 136

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