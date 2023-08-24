На Алтае ожидают подъем заболеваемости коронавирусом

Коронавирус занял прочное место среди болезней в Алтайском крае. Его рано совсем списывать со счетов, но, как и предполагали эпидемиологи, он стал сезонным. Это значит, что вместе с традиционным ОРВИ ковид будет расти в осеннее-зимний период.

Сколько человек болеют коронавирусом

В Роспотребнадзоре недавно заявили о замедлении темпов снижения заболеваемости COVID-19 в России. По словам главы ведомства Анны Поповой, за 31-ю неделю этого года в стране зарегистрировано 2932 случая заболевания, а неделей ранее — 2985.

При этом самыми распространенными типами коронавируса считаются варианты штамма «омикрон».

Коронавирус. СС0

Какой штамм придет в этом году

С января 2022 года в России преобладают два штамма: «дельта» и «омикрон». В августе ВОЗ заявила о распространении нового омикрон-штамма коронавируса — EG.5, «эрис». Это один из подвидов «омикрона».

Весной были выявлены первые единичные случаи заражения «эрисом» в России: штамм обнаружен в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Магаданской и Иркутской областях, а также в Краснодарском крае, республиках Бурятия и Хакасия.

Симптомы заражения «эрисом» такие же, как и «омикроном»: кашель, насморк, лихорадка, боль в горле и чувство сдавленности в груди.

ВОЗ заявляет, что «эрис» представляет низкий риск для глобального здравоохранения, он не вызывает более тяжелое заболевание, чем другие версии вируса. Такие подвиды будут формироваться и дальше, это стандартное явление, но они не будут проявлять себя клинически более страшно.

Пандемия. Коронавирус. СС0

Что происходит в Алтайском крае

«Ковид показал такие же сроки начала подъема заболеваемости и тот же период обострений, что и остальные респираторные инфекции, - рассказала главный эпидемиолог Алтайского края Ирина Переладова. - Мы понимаем, что это сезонное заболевание, и количество зараженных людей вырастет. Сезон у нас начинается в сентябре и заканчивается в апреле».

По ее словам, были случаи, когда неделями не регистрировалось ни одного заболевшего коронавирусом, сейчас их бывает пять, семь, девять в неделю. Путь передачи остается прежним – воздушно-капельный. На сегодняшний день в лечении в Алтайском крае находятся 33 человек, семь из них - в госпиталях. Все стационарные больные - средней степени тяжести. Тяжелые и крайне тяжелые случаи в последние две недели в крае не регистрируются.

Болеют в основном люди старшего возраста, детей среди заболевших - единицы.

Коронавирус. Маска. Пандемия. unsplash.com

По словам главного эпидемиолога к подъему заболеваемости коронавирусом, как и к гриппу, Алтайский край готов. Есть достаточный запас лекарств и сохранен небольшой коечный фонд для заболевших в краевой клинической больнице и двух скоропомощных учреждениях - БСМП и БСМП-2. Всего - 23 койкоместа.

Готовы к приему больных и 10 инфекционных отделений. Если подъем будет серьезным, госпитали развернут в других лечебных учреждениях, благо, накоплен серьезный опыт мобилизации ресурсов во время эпидемии.

Многие крупные медучреждения сохранили практику экспресс-тестирования на коронавирус пациентов, поступающих в стационар.

Ирина Переладова говорит, что на коронавирус «нельзя махнуть рукой», по-прежнему нет гарантии, что не появятся тяжелые больные.

Можно ли привиться от коронавируса

На сегодняшний день привиться от коронавируса можно только в негосударственных прививочных кабинетах. В арсенале врачей - рекомбинантная вакцина нового поколения "Конвасэл". Это двухкомпонентный препарат, прививки нужно ставить с интервалом в 21 день. Вакцина произведена недавно с учетом новейших технологий с учетом мутаций вируса.

Вакцина. Вакцинация. Прививка. unsplash.com

По словам Ирины Переладовой, сейчас прорабатывается вопрос о приобретении вакцины от коронавируса за счет регионального бюджета, просчитываются цены и объемы. Бесплатная вакцина обязательно будет, поскольку контингенты риска должны быть привиты согласно национальному календарю вакцинации.

Есть разъяснительное письмо федеральной службы Роспотребнодзора о сроках прививок, по которому прививаться от гриппа и коронавируса можно практически одновременно как детям, так и взрослым. Точные сроки индивидуально определит терапевт или педиатр на приеме.