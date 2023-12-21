Мужчин предупредили о возможных проблемах с потенций в новогодние праздники

Отмечается, что именно алкоголь является главной причиной эректильной дисфункции. А стресс, который вызывают множество факторов перед праздником, только усиливает эффект.
Чтобы мужское здоровье не сильно страдало, специалист посоветовала количество еды и алкоголя. При этом в праздничные дни стоит чаще бывать на улице, делать зарядку и заниматься любимым хобби.
Обычно, когда мужчина возвращается к привычному ритму жизни, проблемы с эрекцией перестают досаждать.
Ранее сообщалось, что у 85% москвичей имеются проблемы с эрекцией.