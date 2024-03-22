22 марта
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Здоровье

Может «вылезти» все что угодно. Барнаульский врач рассказала, как проявляется весеннее обострение и чем в этот период можно себе помочь

Заведующий консультативно-диагностической поликлиникой №14 Эльвира Шляхова рассказала altapress.ru, какие болезни чаще всего проявляются в начале весны и какая профилактика может помочь пережить смену сезонов.

Медицина. Здоровье. Простуда. Грипп.
Медицина. Здоровье. Простуда. Грипп.
СС0

Чем можно заболеть?

Специалист рассказывает: к концу зимы организм человека достаточно сильно истощается. Питательные вещества, которые он получил за прошлое лето, витамины, в том числе витамин D — к этому времени все это уже на исходе. Иммунитет человека снижается.

Самая распространенная напасть в такое время — инфекции. Во-первых, всевозможные ОРЗ. Также есть риск, что обострятся такие заболевания, как ветряная оспа — особенно у детей.

Простуда
Простуда
СС0

«Могут усугубляться такие заболевания, как цистит, пиелонефрит, бронхит, бронхиальная астма, ХОБЛ, — перечисляет Эльвира Шляхова. — Это связано с тем, что солнце уже припекает, а воздух еще холодный. Люди рано меняют одежду на более легкую, и возникает переохлаждение. Если в организме есть какие-то вялотекущие инфекции — они могут обостриться».

Во-вторых, когда начинается цветение растений (например, береза — очень значимый аллерген), просыпается аллергия. Частые заболевания — конъюнктивит и ринит. Чешутся глаза, нос заложен. Вдобавок — кашель.

В-третьих, могут обостряться сердечно-сосудистые заболевания, возникать проблемы с давлением. Это чаще всего связано со скачками температуры и атмосферного давления. Особенно это сказывается, когда наступает нетипичная для сезона погода.

«Из-за того, что нам не хватает солнца и витаминов, возникают различные депрессивные состояния, — отмечает заведующий поликлиникой. — Могут усугубляться расстройства. Из-за резкой смены температуры и переохлаждения под ударом оказываются суставы.

В целом, из-за того, что организм к весне истощен, может «вылезти» вообще все что угодно».

Витамин D.
Витамин D.
архив медицинского центра "Преображение

Чем себя можно поддержать?

Врач отмечает, что первую очередь, поддерживать себя нужно за счет не каких-то лекарственных препаратов, а здорового образа жизни.

«Это элементарно, я думаю, но у нас народ как-то не очень это понимает, — рассуждает Эльвира Шляхова. — Но, на самом деле, это основа всего, потому что если не менять образ жизни, невозможно будет какие-то заболевания вылечить или предотвратить.

Обязательно нужно гулять, проветривать помещения. Важно соблюдать гигиену, мыть руки. В местах большого скопления людей, особенно, например, при посещении поликлиники, лучше продолжать носить маски. После посещения общественных мест нужно обязательно мыть руки, промывать носовые пазухи — дополнительно помогать слизистой очищаться».

Прогулка.
Прогулка.
freepik.com/marymarkevich

Если у человека есть хроническое заболевание, то важно выполнять все рекомендации врача, принимать все прописанные лекарственные препараты. Гипертоникам специалист рекомендует в прямом и переносном смысле держать руку на пульсе: регулярно измерять артериальное давление, вести дневник. Тем, кто болеет бронхиальной астмой, стоит чаще проходить обследования.

«Это действительно очень важно, когда у человека есть какая-то цель в жизни, — рассуждает специалист. — Нужно иметь какое-то дело, чтобы некогда было болеть, чтобы было, на что отвлекаться. Стоит также стараться избегать стресса, общения с неприятными людьми. И, конечно, сохранять позитивный настрой».

Аллергикам же врач рекомендует по мере необходимости принимать антигистаминные препараты, носить маски и использовать специальные мази.

И не стоит забывать про еду. Нужно восполнять витамины. Хотя фрукты и овощи сейчас далеко не летние, клетчатка и другие питательные вещества в них все-таки есть, и употреблять таких продуктов стоит больше. Не повредит, если чуть меньше употреблять тяжелой пищи — например, мяса или булочек.

Абрикосы. Фрукты
Абрикосы. Фрукты
СС0

Поститься сейчас — вредно или полезно?

Заговорив о еде, нельзя не вспомнить про Великий пост. Мы уточнили у врача, насколько это полезно.

«Дело в том, что любые перекосы в какую-нибудь сторону всегда вредны, — считает Эльвира Шляхова. — Люди, которые не понимают сути поста, считая, что это просто какая-то диета, могут существенно себе навредить.

Например, человек не знал, что у него анемия. Он резко отказывается от мясных продуктов. У него и так не вырабатывается достаточное количество гемоглобина, теперь еще и извне не поступает. Естественно, это может закончиться очень плохо.

Есть астеничные люди, которым обязательно нужно употреблять мясные продукты. Есть пациенты с желудочно-кишечными заболеваниями, которым в принципе нельзя питаться небрежно. Некоторые заболевания кишечника не предполагают большого количества клетчатки — это чревато вздутиями, воспалительными процессами.

К посту, наверное, сначала надо подготовиться душевно, и потом уже приступать».

Завтрак. Каша. Пост.
Завтрак. Каша. Пост.
СС0

Что если все-таки заболел?

Самолечение специалист не рекомендует однозначно. Нужно всегда обращаться в поликлинику.

Врач объясняет: пациент, не имея медицинского образования, не сможет полностью оценить, что с ним происходит, особенно если какие-то симптомы возникли впервые. Даже если пациент знает свой диагноз. Если что-то идет не так, как обычно, это может быть признаком как прогрессии уже имеющегося заболевания, так и возникновения нового.

Сезон гриппа и простуды.
Сезон гриппа и простуды.
Михаил Хаустов

Правильный диагноз может поставить только врач. В процессе самолечения можно пропустить что-то очень серьезное — например, простое, на первый взгляд, ослабление организма может оказаться симптомом онкологии. Поэтому в эту пору первого тепла и пробуждения болезней важно слушать свой организм и акцентировать внимание на изменениях.

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