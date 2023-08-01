Медицинский центр «Чехов»: методика по комплексному естественному оздоровлению организма

Центр естественного оздоровления «Чехов» в парк-отеле «Чайка» предлагает квалифицированную помощь и поддержку докторов в области:
- Диетологии;
- Эндокринологии;
- Психотерапии;
- Психиатрии;
- Неврологии;
- Рефлексотерапии;
- Мануальной терапии.
Используются методики лечебной, инфузионной и АВИ терапии (восполнение дефицитов организма).
В наших программах принимают участие:
- Психолог;
- Энергопрактики;
- Специалисты арт-терапии;
- Специалист оздоровительных практик (массаж, фитобочка и др);
- Инструкторы по спорту и дыхательным практикам (Цигун, Бодифлекс, Ватсу, Йога и др).
Так же организован клуб для всех желающих «Триединство в современном мире».
Особое внимание в программах мы уделяем очищению организма на уровне клеток.
Посредством индивидуального подхода к каждому гостю, доктором оцениваются показания и противопоказания к методикам, подбирается бережный режим разгрузочно-диетической терапии («лечебное голодание»), детокс-питания, подбору индивидуальной низкокалорийной диеты. А так же комплексу мероприятий по очищению кишечника, улучшению лимфо и кровотока.
Уникальность нашего Центра в том, что мы считаем архиважной взаимосвязь нервной системы и тела, как храма души. В связи с высоким уровнем напряженности в обществе, «цветут» психосоматические заболевания, которые поражают любой орган и системы органов. Именно внутреннее отношение к внешним обстоятельствам формирует психоэмоциональное напряжение, тревогу, раздражительность, апатию, и, как крайнее состояние, депрессию, на которые наше тело реагирует незамедлительно.
В нашем Центре осуществляется комплексный подход — оцениваются не только результаты общеклинических обследований, проводится большая работа специалистов, направленная на душевное состояние человека, выявление и глубокую проработку обстоятельств послуживших триггером общего психофизического неблагополучия.
Триггеры рассматриваются всесторонне, начиная от генетических программ, заканчивая личными переживаниями в сложившейся ситуации. Наши специалисты владеют огромным опытом (в их числе врач-психотерапевт и заслуженный тренер РФ, доцент кафедры психологии АГУ и соискатель ученой степени, заведующая краевым психиатрическим консультативно-диагностическим кабинетом), ресурсом и знаниями (практический стаж докторов от 12 до 30 лет) для помощи вам в любой проблеме.
Чехов-открой жизни нового себя!
г. Барнаул, ул. Пионерская Долина, д.4
тел. 8-983 188-19-09
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Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста