Лечение пульпита

Чаще всего к стоматологам обращаются за лечением кариеса и за лечением пульпита. При кариесе разрушаются твердые ткани зуба, а при пульпите воспаляется зубная пульпа. Это соединительная ткань, в которой присутствуют нервы и сосуды.