Королевский эксперт рассказал, какая форма онкологии у Кейт Миддлтон

Недавно принцесса Уэльская, Кейт Миддлтон, объявила, что борется с онкологией.

Сейчас она проходит химиотерапию в своем поместье Анмер-Холл. Туда она прилетела на вертолете вместе с мужем и тремя детьми, напоминает muz-tv.ru.

Рак серьезно подорвал здоровье принцессы.

Королевский наследник Уильям не делится своими страхами с окружающими, но старается быть рядом с 42-летней Кейт.

Он отстранился от большей части своих рабочих обязанностей — чтобы уделить время близким.

Королевский эксперт утверждает — у Кейт рак толстой кишки. Выявить онкологию удалось после операции на брюшной полости в январе в Лондоне. Оперативное вмешательство прошло успешно. Однако исследования показали наличие рака.

Факт

Вместе с тем тяжело болен и британский король Карл III. В начале февраля 2024 года стало известно, что у него обнаружили онкологию. При этом король и принцесса проходили лечение в одном лондонском госпитале.

Ранее британская королева дала редкий комментарий по поводу самочувствия Кейт Миддлтон.

Королева рассказала, что принцесса Уэльская рада поддержке, которую ей оказывают, после новости о раке.

Камилла получила розу и плакат с изображением сердец для Кейт Миддлтон. Она обещала передать подарки принцессе.

Все это происходило на фермерском рынке Шрусбери.

Также стало известно, как принц Уильям отреагировал на смертельную болезнь супруги.

Принца Уильяма охватил ужас из-за смертельной болезни Кейт Миддлтон.

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