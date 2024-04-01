Когда ребенку точно нужен психолог

В зависимости от возраста ребенка, настороженность родителей могут вызывать самые разные проблемы. Отличить поведенческие нарушения от возрастных сложностей могут только квалифицированные специалисты. А иногда проблем в поведении не наблюдается, и требуется, например, развитие речи у детей , которая не соответствует «нормам». Ниже обобщенно расскажем о «звоночках», которые могут сигнализировать о необходимости посещения детского психолога.

Отставание в развитии или выраженный регресс

Все ребятишки развиваются по индивидуальному «графику», но если у ребенка наблюдается серьезная задержка речи, моторики или есть проблемы с освоением положенных по возрасту навыков, это может говорить о необходимости обращения к специалисту. Также тревогу должна вызывать ситуации, когда малыш чему-то успешно научился, например, хождению на горшок, но через пару месяцев или более длительный срок стал вновь мочить белье и постель.

Физическая агрессия

Специалисты утверждают, что укусы, щипки, удары и другие подобные явления для малышей, не умеющих разговаривать и выражать свои чувства — вариант нормального развития. Однако, если уже подросший ребенок пинается, царапается, кричит, бьется головой о стену, выдергивает волосы, бьет окружающих или проявляет агрессивное поведение иными способами, это может говорить об определенных отклонениях в психо-эмоциональном состоянии. В этом случае консультация детского психолога также является обязательной.

Резкая смена режима питания или сна

Проблемы с аппетитом или сном в разные моменты жизни могут испытывать все дети. Это может быть связано с болезнями или периодами активного роста. Но иногда слишком слабый или сильный аппетит или выраженные нарушения сна могут говорить о перенесенном ребенком стрессе, который обязательно нужно «проработать» со специалистом.

Проблемы в общении со сверстниками, замкнутость

Достаточно одной травмирующей ситуации, например, быть высмеянным ребятами во дворе или педагогом в школе, чтобы ребенок «закрылся» и начал испытывать сложности при взаимодействии с внешним миром. Не всегда родители могут выявить подобное сами, поэтому если есть сложности при взаимодействии с социумом, также может понадобиться помощь психолога. Ребенок не хочет идти на площадку, в группе сидит один, не хочет приглашать гостей домой, если раньше подобного не наблюдалось — все это тревожные сигналы.

Постоянное плохое самочувствие

Если проблем со здоровьем нет, частые болезни или недомогание могут свидетельствовать о психосоматических нарушениях. После успешной работы с психологом физические симптомы быстро пропадают.

Лабильность настроения

У детей, переживших переезд или развод родителей, а также любую другую сложную ситуацию, часто наблюдаются резкие перепады настроения. От смеха до истерики может пройти меньше минуты. Эмоциональные перепады говорят о том, что ребёнок находится в напряжённом и растерянном состоянии, и ему также требуется помощь.

Отсутствие мотивации и интересов

Проблемы с учебой — еще ода распространенная ситуация, с которой обращаются к психологам. Иногда истинную причину отставания по предметам может выявить только специалист, например, она может связана с конфликтом с педагогом или одноклассниками. Если у ребенка нет хобби и стремления к новым знаниям и открытиям, это также может говорить о проблемах в психо-эмоциональном состоянии.

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