Кети Топурия рассказала о неудачной пластике

По словам певицы, она попросила купить брата шоколадку. Тот выполнил ее просьбу, но кинул купленный шоколадный батончик ей в нос, указывает Газета.Ru. Дело было зимой. И лакомство он купил на улице. Твердая шоколадка повредила нос певицы. Выросла горбинка.

Топурия была не против горбинки на носу, но у нее также возникли проблемы с дыханием. В итоге она решила сделать ринопластику. Однако операция прошла неудачно.

Позже Топурия обратилась к другому хирургу, который исправил ей проблему.

Ранее Fashion Girl Кети Топурия призналась, что ее отец был вором в законе.