2 сентября
﻿
Здоровье

Кандидата на пост губернатора в СФО экстренно госпитализировали в реанимацию в тяжелом состоянии

Кандидата на пост губернатора от «Единой России» в сибирском регионе накануне госпитализировали в московскую реанимацию.

Сергей Сокол.
Сергей Сокол.
khakas.er.ru

Он находится в тяжелом состоянии в госпитале им. А.А. Вишневского. Речь идет о кандидате в губернаторы Хакасии Сергее Соколе. О госпитализации сообщили в Telegram-канале «ЕР».

Уточняется, что врачи диагностировали у Сергея Сокола венозный мезэнтериальный тромбоз и острую кишечную непроходимость. Сейчас он находится в реанимации.

В ночь на 1 сентября Сокола навестил секретарь Генсовета "ЕР" Андрей Турчак.

Что произошло

21 июля с перитонитом Сергей Сокол попал в городскую больницу Абакана, где хирурги провели ему экстренную операцию. Около недели он провел в реанимации. Находился под наблюдением врачей. А потом сообщил в соцсетях, что выписался из клиники.

Зона СВО и выборы

Ранее сообщалось, что в России появится первый губернатор-ветеран СВО, считают эксперты. Им может стать Сергей Сокол, депутат Госдумы. На выборы губернатора Республики Хакасия единороссы выдвинули Сергея Сокола.

Он служил добровольцем на одном из самых напряженных участков в зоне СВО — командовал расчетом аэроразведки БАРС "Каскад", награжден орденом Мужества.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость