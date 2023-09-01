Кандидата на пост губернатора в СФО экстренно госпитализировали в реанимацию в тяжелом состоянии

Кандидата на пост губернатора от «Единой России» в сибирском регионе накануне госпитализировали в московскую реанимацию.

Он находится в тяжелом состоянии в госпитале им. А.А. Вишневского. Речь идет о кандидате в губернаторы Хакасии Сергее Соколе. О госпитализации сообщили в Telegram-канале «ЕР».

Уточняется, что врачи диагностировали у Сергея Сокола венозный мезэнтериальный тромбоз и острую кишечную непроходимость. Сейчас он находится в реанимации.

В ночь на 1 сентября Сокола навестил секретарь Генсовета "ЕР" Андрей Турчак.

Что произошло

21 июля с перитонитом Сергей Сокол попал в городскую больницу Абакана, где хирурги провели ему экстренную операцию. Около недели он провел в реанимации. Находился под наблюдением врачей. А потом сообщил в соцсетях, что выписался из клиники.

Зона СВО и выборы

Ранее сообщалось, что в России появится первый губернатор-ветеран СВО, считают эксперты. Им может стать Сергей Сокол, депутат Госдумы. На выборы губернатора Республики Хакасия единороссы выдвинули Сергея Сокола.

Он служил добровольцем на одном из самых напряженных участков в зоне СВО — командовал расчетом аэроразведки БАРС "Каскад", награжден орденом Мужества.