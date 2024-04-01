1 апреля
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Здоровье

Какие полезные бактерии обнаружили в чайном грибе

Ученые из Северной Каролины обнаружили, что в чайном грибе есть бактерии, которые оказывают эффект, аналогичный полезному голоданию. Результаты опубликованы в журнале PLOS Genetics.

Чай.
Чай.
unsplash.com

Во время исследований специалисты выяснили, что дрожжи и бактерии колонизируют кишечник червей и вызывают метаболические изменения. Это похоже на то, что происходит время голодания.

Отмечается, что в процессе образуется больше белков, которые расщепляют жиры. Белков, которые участвуют в синтезе молекул жира — становится меньше. Данные изменения уменьшали запасы жира у червей.

Однако ученые добавили, что в будущем нужно доказать, что на людях будет такой же эффект, как и на животных.

Ранее стало известно почему иван-чай могут признать сельхозпродукцией.

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