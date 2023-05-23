25 мая
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Здоровье

Как смягчить воздействие магнитных бурь на организм, рассказали врачи

Врачи советуют пить больше воды и заменить кофе на зеленый чай. Об этом сообщают РИА Новости.

Головная боль.
Головная боль.
СС0.

Чтобы смягчить воздействие магнитных бурь, врачи советуют упорядочить режим питания. Стоит ограничить употребление жареной и мучной пищи и пить больше чистой воды.

Лучше употреблять в небольшом количестве качественные продукты.

Рекомендуется добавить в меню больше овощей, фруктов, зелени, клетчатки. Потребление соли стоит свести до минимума, так как она способствует повышению давления.

Любителям кофе стоит воздержаться от любимого напитка и заменить его на травяные чаи или настои. Хорошо подойдет настойка лимонника для людей с низким давлением.

Также стоит избегать больших физических нагрузок, стрессов, употребления алкоголя.

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