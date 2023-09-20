22 сентября
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Здоровье

Как бесплатно проверить свое здоровье в 2023 году. Все о диспансеризации

Все взрослые граждане России могут бесплатно проверить свое здоровье в рамках диспансеризации. Она помогает вовремя выявить хронические заболевания и предотвратить их развитие. Как пройти диспансеризацию и что для этого необходимо, в нашем материале.

Все взрослые граждане России могут бесплатно проверить свое здоровье в рамках диспансеризации.
Все взрослые граждане России могут бесплатно проверить свое здоровье в рамках диспансеризации.
Фото: Дмитрий Лямзин.
1
Зачем посещать врачей, если ничего не болит?

Даже если у человека ничего не болит, это еще не значит, что у него нет заболеваний. Во время диспансеризации нередко у здоровых на вид людей могут обнаружить хронические заболевания, которые еще не проявили себя. Их лечение будет наиболее эффективно на ранней стадии.

«Диспансеризация направлена на раннее выявление основных факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний, то есть снижение инвалидности, преждевременной смертности и увеличение продолжительности жизни», — сообщает Минздрав Алтайского края.

Также консультации врачей и результаты тестов помогут пациенту больше узнать о своем здоровье и получить необходимые рекомендации об основах здорового образа жизни.

Все взрослые граждане России могут бесплатно проверить свое здоровье в рамках диспансеризации.
Все взрослые граждане России могут бесплатно проверить свое здоровье в рамках диспансеризации.
Фото: Дмитрий Лямзин.
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Насколько эффективна диспансеризация?

Главные цели диспансеризации — сохранить здоровье людей, увеличить продолжительность жизни и сократить смертность. По данным регионального Минздрава, вклад диспансеризации в достижение успеха составляет 55%.

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Кто может проверить здоровье?

Пройти диспансеризацию могут все взрослые люди, проживающие в России.

Она рекомендуется работающим и неработающим гражданам, а также обучающимся в образовательных организациях по очной форме.

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Как часто нужно проходить диспансеризацию?

Люди от 18 до 39 лет могут пройти диспансеризацию раз в три года. Ежегодная проверка здоровья требуется гражданам от 40 лет.

Также в Минздраве напоминают, что каждый год диспансеризацию могут проходить вне зависимости от возраста следующие группы лиц:

  • инвалиды Великой Отечественной войны;
  • лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
  • лица, признанные инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин (кроме лиц, инвалидность которых наступила вследствие их противоправных действий).
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Где можно пройти диспансеризацию?

Любой желающий может проверить свое здоровье в медицинской организации по месту жительства. В их перечень входят:

  • поликлиника,
  • центр (отделение) общей врачебной практики (семейной медицины),
  • врачебная амбулатория,
  • медсанчасть.

Чтобы пройти диспансеризацию, нужно обратиться к своему участковому терапевту.

6
Каких врачей можно посетить во время диспансеризации?

Диспансеризация делится на два этапа.

В первой части исследований у человека выявляют признаки хронических неинфекционных заболеваний и факторы риска их развития. Гражданин сдает клинический и биохимический анализы крови, общий анализ мочи и кала. Затем проходит электрокардиографию, флюорографию легких, УЗИ органов брюшной полости.

Женщины также могут пройти маммографию и осмотр акушерки. Завершается первый этап осмотром терапевта.

Второй этап требуется для дополнительного обследования и уточнения диагноза заболевания, если такое обнаружилось в первой части диспансеризации. Исследования зависят от рекомендаций врача.

Например, если у пациента есть предрасположенность к возникновению инсульта, то ему могут назначит дуплексное сканирование брахицефальных артерий и осмотр врача-невролога.

Все взрослые граждане России могут бесплатно проверить свое здоровье в рамках диспансеризации.
Все взрослые граждане России могут бесплатно проверить свое здоровье в рамках диспансеризации.
Фото: Дмитрий Лямзин.
7
Какие документы необходимо иметь при себе?

Каждому гражданину, направляющемуся на диспансеризацию, необходимо взять с собой паспорт и страховой медицинский полис ОМС.

Если пациент ранее уже получал медицинские исследования, то ему стоит взять документы, подтверждающие это, и показать их медицинским работникам перед началом диспансеризации.

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