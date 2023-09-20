Как бесплатно проверить свое здоровье в 2023 году. Все о диспансеризации

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Зачем посещать врачей, если ничего не болит?

Даже если у человека ничего не болит, это еще не значит, что у него нет заболеваний. Во время диспансеризации нередко у здоровых на вид людей могут обнаружить хронические заболевания, которые еще не проявили себя. Их лечение будет наиболее эффективно на ранней стадии.

«Диспансеризация направлена на раннее выявление основных факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний, то есть снижение инвалидности, преждевременной смертности и увеличение продолжительности жизни», — сообщает Минздрав Алтайского края.

Также консультации врачей и результаты тестов помогут пациенту больше узнать о своем здоровье и получить необходимые рекомендации об основах здорового образа жизни.