Известный доктор призвал россиян убрать из рациона два продукта

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что из рациона нужно убрать два продукта.

Одним из таких продуктов доктор назвал хлеб. По его словам тем, кто хочет следить за собой, в сегодняшнем хлебе, который массово выпекают много соли, крахмала. Плюс ко всему это калории. При этом подчеркнул — если человеку хочется его употребить, то стоит покупать цельнозерновой хлеб.

Вторым продуктом, от которого россиянам следует отказаться, — майонез. В магазинном продукте очень много калорий и добавок. И призвал заменять майонез из магазина домашним, указывает Lenta.ru.

Ранее врач поделился способом снижения холестерина без таблеток.

Так, введение морской рыбы в рацион снижает уровень холестерина.

В морской рыбе содержатся полиненасыщенные жирные кислоты омега-3, которые помогают снижать уровень плохого холестерина.

Также медик подчеркнул, что средиземноморская диета полезна во всем и благоприятно влияет на здоровье.

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