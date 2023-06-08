Из-за отсутствия программы по ожирению вице-премьер обрушилась на профильное ведомство

Поэтому вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова раскритиковала ведомство.
Голикова заявила, что еще в 2021 году было дано поручение - разработать дорожную карту по борьбе с ожирением у детей и подростков. Но этот документ до сих пор не разработан, указывает Газета.Ru.
Факт
По результатам 2020 года ожирение среди детей было выявлено почти 1318 случаев на 100 тыс. населения, у подростков - в 2,3 раза выше — 3075 случаев.
Ранее вице-премьер назвала национальную идею России.
По словам зампредседателя правительства, многодетная семья — одна из главных ценностей для россиян наравне с верностью стране и уважению к истории.
Заботу о семье она назвала заботой о будущем.