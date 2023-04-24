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Здоровье

Из бездны океана подняли опасную для человечества находку. Заявление ученых

Из углубления в Тихом океане группа исследователей разных мест подняла донные отложения.

Море. Волны.
Море. Волны.
СС0

После проведенного лабораторного анализа ученые даже сделали заявление — настолько опасна находка. Дело в том, в каждом образце находились полихлорированные дифенилы (ПХБ), указывает LIFE. Их синтезировала скандально известная компания Monsanto.

Так, в компании выпускали яд, которым опрыскивали деревья во время войны во Вьетнаме и от которого погибло много людей. Дети родились инвалидами.

«Химический СПИД»

Полихлорированные дифенилы при попадании в организм подавляют иммунитет. У этой болезни даже есть название — «химический СПИД». При попаданиии ПХБ в организм есть опасность получить раковую опухоль. Могут отказать почки У беременных могут родиться дети с патологией.

В организм эти опасные химические вещества попадали с едой.

Запрет

В 1970-м их производство и использование запретили во всем мире. В начале нулевых составили конвенцию. И страны-подписанты обязаны ликвидировать эти соединения до 2028 года.

Круговорот

Исследователи выяснили, что 60% произведенных именно этих химикатов ушло в Мировой океан. И их активно всасывает фитопланктон. И животные — которые проглотили яд — умирают. А их зараженные останки оседают и разлагаются на дне. Такой круговорот химии в океане.

Субмарина-призрак

Ранее подлодку-призрак с мертвецами обнаружили в океане. Экипаж субмарины состоял из четырех человек. Двое погибли. Двое выжили — они госпитализированы. Вероятно, они отравились ядовитыми парами.

Черный ящик

Между тем на случай глобальной катастрофы установят «черный ящик Земли» размером с автобус. Это гигантский самописец с информацией о нынешней цивилизации, которая будет записываться на случай глобальной катастрофы и исчезновения большей части человечества. Записи будут фиксировать замеры температур на суше и на море, данные об окислении океанов, содержании углерода в атмосфере, исчезновении видов живых существ, изменениях суши, а также о численности населения, военных расходах стран и потреблении электричества.

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