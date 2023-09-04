Инновационная имплантация — верни улыбку молодости

Когда мы лишаемся своей естественной улыбки из-за проблем с зубами, наше самочувствие и уверенность страдают. Однако, благодаря новейшим технологиям стало возможным вернуться к привычному и комфортному образу жизни.

Специалисты клиники «Carrolit»* восстановят вашу улыбку молодости. Они делают протезы на всю челюсть на 4 и 6 имплантах, которые не нужно снимать. Никогда. Это инновационные методики восстановления зубного ряда, которые позволяют вернуть полноценную функцию прикуса и эстетическую привлекательность.

Как следует из названия методик, для имплантации используются всего четыре или шесть имплантов в каждой челюсти. Это делает процедуру менее инвазивной по сравнению с традиционными методами, где требуется больше имплантов. Вы получите новый набор зубов, который изготавливается по индивидуальным особенностям организма и закрепляется на нескольких имплантах во рту на всю жизнь.

Один из главных плюсов этих протезов — надежность. Импланты устанавливаются таким образом, что становятся частью челюсти и полностью интегрируются с естественными тканями. Это обеспечивает прочное крепление протезов, которые не только выглядят естественно, но и позволяют жевать пищу без каких-либо ограничений. Протез не нужно будет мыть и снимать. Кроме того, эти протезы подходят для большинства людей даже в случае потери значительного количества зубов или расслоения костной ткани. Для установки «Улыбки молодости» на четырех имплантах требуются достаточные объем и плотность кости.

Станислав Гончаров. Стоматологическая клиника Carrolit Николай Бауэр (справа). Стоматологическая клиника Carrolit

Для успешной установки этих систем необходимо обратиться к опытным специалистам. Квалифицированные стоматологи клиники «Carrolit» Станислав Гончаров и Николай Бауэр, работающие с помощью современного оборудования, обеспечат наилучшие результаты и минимизируют возможные осложнения. За их плечами больше десяти лет работы. На счету Николая Андреевича более 2500 установленных имплантов. Он является лидером мнений международной компании Dentium**. Станислав Александрович подарил более ста улыбок молодости. Николай Андреевич и Станислав Александрович за два-три посещения вернут вам возможность улыбаться и принимать пищу. Не стесняйтесь получить консультацию по поводу зубных протезов — это первый шаг к вашей улыбке молодости и полноценной жизни!

* Carrolit — Карролит.

** Dentium — дентиум.

ООО «Стоматологическая клиника «Крокус». Лицензия ЛО-22−01−004667 от 25.08.2017.

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