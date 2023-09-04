4 сентября
﻿
Здоровье
Erid: 4CQwVszH9pUkpQWKuah

Инновационная имплантация — верни улыбку молодости

Когда мы лишаемся своей естественной улыбки из-за проблем с зубами, наше самочувствие и уверенность страдают. Однако, благодаря новейшим технологиям стало возможным вернуться к привычному и комфортному образу жизни.

Инновационная услуга — «Улыбка молодости».
Инновационная услуга — «Улыбка молодости».
Стоматологическая клиника Carrolit

Специалисты клиники «Carrolit»* восстановят вашу улыбку молодости. Они делают протезы на всю челюсть на 4 и 6 имплантах, которые не нужно снимать. Никогда. Это инновационные методики восстановления зубного ряда, которые позволяют вернуть полноценную функцию прикуса и эстетическую привлекательность.

Как следует из названия методик, для имплантации используются всего четыре или шесть имплантов в каждой челюсти. Это делает процедуру менее инвазивной по сравнению с традиционными методами, где требуется больше имплантов. Вы получите новый набор зубов, который изготавливается по индивидуальным особенностям организма и закрепляется на нескольких имплантах во рту на всю жизнь.

Один из главных плюсов этих протезов — надежность. Импланты устанавливаются таким образом, что становятся частью челюсти и полностью интегрируются с естественными тканями. Это обеспечивает прочное крепление протезов, которые не только выглядят естественно, но и позволяют жевать пищу без каких-либо ограничений. Протез не нужно будет мыть и снимать. Кроме того, эти протезы подходят для большинства людей даже в случае потери значительного количества зубов или расслоения костной ткани. Для установки «Улыбки молодости» на четырех имплантах требуются достаточные объем и плотность кости.

Станислав Гончаров.
Станислав Гончаров.
Стоматологическая клиника Carrolit
Николай Бауэр (справа).
Николай Бауэр (справа).
Стоматологическая клиника Carrolit

Для успешной установки этих систем необходимо обратиться к опытным специалистам. Квалифицированные стоматологи клиники «Carrolit» Станислав Гончаров и Николай Бауэр, работающие с помощью современного оборудования, обеспечат наилучшие результаты и минимизируют возможные осложнения. За их плечами больше десяти лет работы. На счету Николая Андреевича более 2500 установленных имплантов. Он является лидером мнений международной компании Dentium**. Станислав Александрович подарил более ста улыбок молодости. Николай Андреевич и Станислав Александрович за два-три посещения вернут вам возможность улыбаться и принимать пищу. Не стесняйтесь получить консультацию по поводу зубных протезов  — это первый шаг к вашей улыбке молодости и полноценной жизни!

* Carrolit — Карролит.

** Dentium дентиум.

ООО «Стоматологическая клиника «Крокус». Лицензия ЛО-22−01−004667 от 25.08.2017.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

  • Реклама
  • ООО "Крокус"

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость