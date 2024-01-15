16 января
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Здоровье

Инфаркт и инсульт: врач предупредил о коварности храпа

Врач рассказал, что храп может увеличить риск развития инфаркта и инсульта. Об этом он рассказал в интервью радио Sputnik.

Храп.
Храп.
antihrap-blog.ru

Оказалось, что храп говорит о плохом снабжении мозга кислородом. Нарушение дыхания грозит подъемом артериального давления, а впоследствии — инфарктом или инсультом.

Также, если человек храпит во сне, то на утро он может чувствовать усталость. При этом может начать расти вес, а артериальное давление повышаться.

Чтобы избавиться от неприятностей, нужно обязательно обратиться к отоларингологу. Доктор подберет правильное лечение.

Ранее сообщалось, что новая угроза человечеству встревожила ученых: "омолодилась" самая страшная болезнь.

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