Худеем быстро: названы фрукты, которые помогут стать стройной. И какие надо убрать из рациона

Так, фрукты с высоким содержанием сахара приносят больше вреда, чем пользы. Для фигуры и здоровья лучше отказаться от дыни, манго и ананаса. И даже свежезамороженные напичкают организм ненужными "подводными камнями".
Вместо них в рацион необходимо добавить ягоды, пишут " Аргументы и факты".
Наряду с ягодами необходимо есть рыбу, креветки, мясо куриц и индейки — грудки.
Обязательно нужно есть овощи.
Пошаговая диета
Накануне стало известно, что для поддержания формы совсем не нужно делать 10 тыс. шагов. Достаточно и 6 тысяч.
При этом стало известно, как похудеть с помощью одной ходьбы. Чем быстрее вы идете, тем больше калорий сжигаете. Дополнительно можно повесить на плечи утяжеленный рюкзак и постепенно добавлять килограммы.
А ходьба по лестнице укрепит мышцы и суставы ног. И соответственно, уменьшит вес. Естественно, не навредит и скандинавская ходьба.
И правильное питание. Но лучше всего со своими проблемами обратиться к специалисту, а не интересоваться результатами похудения на форумах.
Ранее о главной ошибке во время похудения рассказали врачи. На похудение влияют правильное питание, отсутствие перееданий и умеренная физическая нагрузка. А жировая масса может заменяться мышечной. Она нужна для поддержания опорно-двигательного аппарата и баланса гормональной системы.
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