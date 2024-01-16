Этери Тутберидзе будет наставником в реалити-шоу про похудение "Большие девочки"

Известный тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе станет одним из наставников в реалити-шоу «Большие девочки».

Программ выйдет на телеканале «Пятница!» 9 февраля, сообщает ТАСС.

13 участниц весом от 100 кг будут пытаться изменить образ своей жизни — худеть. Одним из наставников девушек станет Этери Тутберидзе.

В августе Этери Тутберидзе получила орден Александра Невского. Тренера наградили за успешную подготовку спортсменов к Олимпиаде 2022 года. Получить орден она должна была еще в марте, но не смогла из-за болезни.

Ее называют "штучным тренером", а ее воспитанники известные во всем мире фигуристы.

Воспитанники

Этери Тутберидзе подготовила двукратную чемпионку мира и серебряного призера Олимпийских игр Евгению Медведеву, олимпийских чемпионок Юлию Липницкую, Алину Загитову и Анну Щербакову, вице-чемпионку мира Элизабет Турсынбаеву, чемпионку Европы Алену Косторную, призеров чемпионатов Европы Сергея Воронова и Александру Трусову, напоминает Газета.Ru.

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