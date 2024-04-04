Эпидситуацию обсудили в Алтайском крае в связи с паводком

Один из вопросов —обеспечение безопасной санитарно-эпидемиологической ситуации на территориях региона, пострадавших от паводка, сообщает пресс-служба правительства АК.
Очистка воды
Актуальны вопросы очистки источников питьевой воды — колодцев, скважин, дезинфекции жилья и хозпостроек, подвергшихся подтоплению.
Сформировано 37 бригад дезинфекционного профиля для проведения дезинфекции колодцев и выгребов, барьерной дератизации территорий и дезинсекции водоемов.
Утилизация животных
Есть единичные факты гибели домашних животных, которых необходимо утилизировать.
Контроль
Специалисты Роспотребнадзора контролируют качество водоснабжения на подтопленных территориях и условиями жизни эвакуированных людей в пунктах временного размещения.
Профилактика
Среди пострадавших жителей региона проводится экстренная профилактика инфекционных заболеваний — во избежание кишечных и респираторных инфекций.
Ранее губернатор Алтайского края летал в проблемный из-за паводка район. А накануне президент РФ Владимир Путин обсудил с главой региона Виктором Томенко ситуацию с паводком.
Губернатор детально доложил Путину об обстановке в настоящее время. Сообщил, что сделано, и что предстоит сделать, чтобы максимально оказать помощь пострадавшим населённым пунктам и людям.
Также Томенко отметил, что ситуацию со своей стороны контролирует и министр МЧС России Александр Вячеславович Куренков.
В том числе губернатор обрадовал тем народ, что вода постепенно уходит и ситуация стабилизируется. Но это не отменяет круглосуточной работы правительства.
В регионе действует режим ЧС.
Самое важное - в нашем Telegram-канале