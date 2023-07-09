Эксперт рассказала, как замедлить старение кожи

Дерматолог Марина Андриевская рассказала, как замедлить процесс старения кожи и появление морщин. Об этом пишут "Аргументы и факты".

По ее словам, существует усталый тип старения. Для такого типа характерна тусклая кожа, темные круги под глазами, опущенные уголки губ и выраженные носогубные складки.

Эти признаки можно заметить после 30 лет, однако в некоторых случаях из-за генетики они появляются раньше.

При таком типе отсутствуют мелкие морщинки на лице, однако тонус кожи в целом снижается. В целом. этот вид старения считается самым распространенным и привлекательным.

Чтобы замедлить процесс, девушки могут прибегнуть в профессиональным методам. Эффективным способом борьбы со старением являются инъекции гиалуроновой кислоты.

Также поможет лазерная шлифовка и филлеры. для коррекции носогубных складок. Для тонуса лица врачи рекомендуют биоармирование.

В домашних условиях девушкам с таким типом старения стоит увлажнять кожу, используя концентрированные сыворотки и витаминные маски для лица. Не меньше помогает полноценный отдых и хороший сон.

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