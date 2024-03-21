Доктор рассказал, почему горячий душ может быть опасным

Если каждый день мыть тело и волосы под горячей водой со множеством гелей, то это не принесет никакой пользы. Об этом рассказала доктор медицинских наук Зухра Павлова в своем Telegram-канале.

Прием горячего душа смывает защитный барьер кожи, который препятствует ее обезвоживанию, — пояснила врач.

При этом кожный себум необходим для синтеза витамина D3. Тереть тело мочалками под горячей водой может только навредить.

Горячая вода противопоказана волосам, так как смывает с них натуральные масла. В свою очередь, они становятся ломкими и тусклыми. Также из-за горячего душе может обостриться псориаз и другие кожные заболевания.

Кроме того, тепло может нарушить сон, так как горячая вода мешает естественному охлаждению тела.

По словам врача, не нужно мыться по несколько раз за день, а проблему с запахом пота можно решить частой сменой одежды. Единственное, что нужно обязательно мыть чаще — это руки.

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