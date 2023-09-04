Детская вакцинация против гриппа 2023: главные мифы и реальность о прививке

С началом осени дети идут в детские сады и школы, обмениваются со сверстниками свежими новостями, а еще вирусами. С наступлением холодов особенно опасным становится грипп. Елена Цапко, заместитель главного врача детской городской поликлиники №3 Барнаула ответила на частые вопросы родителей о вакцинации.

Зачем ставить прививку от гриппа каждый год

В Национальном календаре профилактических прививок указано, что вакцину от гриппа следует ставить каждый год детям с 6 месяцев и ученикам с 1 по 11 класс. По словам Елены Цапко, это связано с тем, что иммунитет от прививки сохраняется только 12 месяцев.

Также ежегодная вакцинация обусловлена достаточной изменчивостью гриппа. Прививка против него разрабатывается каждый год по прогнозам того вируса, который будет циркулировать на территории России.

В этом году в Алтайский край поступила вакцина для детского населения «Ультрикс Квадри». В ее состав входят два штамма вируса гриппа А и два штамма вируса гриппа B. Предположительно, именно они будут актуальны в период 2023-2024 годов.

Когда лучше всего прививать ребенка

Врачи советуют ставить прививку ребенку в начале учебного года, когда наблюдается низкая заболеваемость и дети еще не успели обменяться вирусами.

Вакцинация стартовала 14 августа и продлится до середины ноября. Поставить прививку можно бесплатно, достаточно обратиться к участковому педиатру в поликлинику по месту жительства. Также вакцинация будет проходить в детских садах и школах.

Всего по национальному календарю профилактических прививок в 2023 году в Алтайском крае планируют привить более 1,3 млн человек.

Вакцина. Вакцинация. Прививка. unsplash.com

А можно поставить прививку во время пика заболеваемости

В инструкциях к вакцине прописано, что прививку можно ставить во время пика заболеваемости гриппом. Однако ее эффективность будет мала.

Дело в том, что иммунитет к вирусу начнет вырабатываться только на второй-третьей неделе после вакцинации, объясняет врач. Во время всеобщей заболеваемости организм просто не успеет сформировать защиту. По этой причине стоит вакцинироваться своевременно.

Может ли вакцина против гриппа нанести вред здоровью

Елена Цапко не отрицает, что после вакцинации возможны некоторые осложнения. Однако, заявляет врач, они не могут нанести серьезный вред здоровью ребенка. Среди побочных реакций отмечают болезненность и небольшой отек в месте укола, незначительный рост температуры и ломоту в мышцах. По словам врача, неприятные симптомы проходят в течение двух-трех дней.

Медики советуют после вакцинации оставаться рядом с врачебным кабинетом около 30 минут, чтобы в случае проявления побочных реакций сразу обратиться за помощью. Но, отмечает Цапко, за время ее работы таких ситуаций не было.

Противопоказания к вакцинации

Перед вакцинацией врач осматривает ребенка и решает, может ли он быть допущен к прививке. Так, противопоказаниями могут послужить обострение хронических заболеваний, острое болезненное состояние или аллергические реакции на один из компонентов вакцины, например, куриный белок.

Также в прививке могут отказать, если у ребенка была неблагоприятная реакция на предыдущую вакцину. Однако таких случаев в Алтайском крае еще не выявляли, отмечает Цапко.

Вакцина. Вакцинация. Прививка. unsplash.com

Насколько эффективна вакцина против гриппа

Врачи заявляют, что в последние годы можно наблюдать точное соответствие вакцины актуальному вирусу. Стопроцентную сопротивляемость гриппу ни один из медиков не сможет гарантировать. Тем не менее специалисты оценивают эффективность прививки в 95-98%.

Елена Цапко отмечает, что такую эффективность можно будет наблюдать только против гриппа. То есть ребенок может заболеть другими простудными заболеваниями, но именно гриппом — нет.

Зачем вакцинироваться, если иммунитет ребенка можно поддержать витаминами и народными средствами

«Я не против народных методов профилактики, - комментирует Елена Цапко. - Стоит периодически давать ребенку витамины или приучать его к закаливанию — это хороший способ укрепления организма. Однако ни одно народное средство не заменит вакцинацию, оно лишь дополняет ее».

Что касается иммуномодуляторов, то их должен назначать только лечащий врач. Он оценит состояние пациента и скажет, нужно или нет давать ребенку дополнительные вещества.

Шприц. Прививка. СС0

Можно ли отказаться от вакцины, если ребенок часто болеет

Врач отмечает, что частая болезненность ребенка может свидетельствовать об ослабленном иммунитете к вирусам. Соответственно, у него большая вероятность заболеть гриппом в высокий эпидемический период. Из-за низкой сопротивляемости ребенок может перенести болезнь в более тяжелой форме, что грозит серьезными осложнениями: пневмония, отит, менингит и другие.