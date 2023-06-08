12 июня
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Здоровье

Дерматолог рассказала, в каких водоемах строго запрещено купаться и почему

Дерматолог Анастасия Котова рассказала, где можно купаться летом. Об этом пишет "Лайф".

Утки.
Утки.
Анна Зайкова

В водоемах, где плавают утки, гуси или чайки купаться строго запрещено. По словам эксперта, в такой вод живут опасные паразиты-личинки.

Они вызывают "дерматит купальщика", который сложно диагностировать. Тревожным звонком для купания является наличие свалок или сельхоз работ рядом с водоемом.

В таких местах обитают множество паразитов, которые негативно влияют на здоровье человека. Дополнительные факторы риска — водоросли, стоячая вода и илистое дно.

После купания, по мнению дерматолога, необходимо вытираться сухим чистым полотенцем, а по возможности сходить в душ.

Ранее власти Барнаула объяснили, почему нельзя купаться в фонтанах.

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