Деформация стопы: методы диагностики и способы лечения

Деформацией стопы называют стойкое изменение естественного строения стопы, вызванное врожденными патологиями, травмами, заболеваниями костей и суставов, а также другими причинами. Первые признаки отклонений часто незаметны, а при усугублении патологии наблюдаются серьезные проблемы со здоровьем (меняется осанка, возникают хронические боли в позвоночнике, меняется походка человека и т.д.). В клинике «ЗдравКлиник» (г. Москва) вам готовы предложить современные методы диагностирования ортопедических патологий, включая такие как электронейромиография, остеоденситометрия, КТ, УЗИ, МРТ и многие другие.