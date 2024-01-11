Дальнобойщик шесть часов погибал от инсульта на глазах у сотрудников ГИБДД. Подробности

Однако сотрудники ГИБДД решили, что водитель пьян. Они оставили его «трезветь» в холодной кабине, пишет E1.RU.
Как это произошло
Водителю на обратном пути стало плохо прямо за рулем, из-за чего он попал в небольшое ДТП. На место приехали экипаж ГИБДД и дорожная служба.
Мужчина ничего не мог сказать и не реагировал на расспросы сотрудников. Полицейские оставили его в кабине фуры.
Проезжавший мимо водитель предприятия остановился, чтобы узнать, в чем дело. И обнаружил коллегу в кабине на полу в замерзающей машине. Мужчина был бледный и не подавал признаков жизни, указывает "МК".
Водитель начал отогревать кабину и поругался с гаишниками, которые заявили, что водитель пьян или под действием наркотиков.
Врачей вызвали коллеги водителя. Но времени прошло уже более шести часов. Сейчас состояние дальнобойщика оценивают состояние как среднетяжелое.
Ранее в Алтайском крае водитель иномарки потерял сознание и протаранил поликлинику.
Мужчина почувствовал себя плохо за рулем. Водитель потерял сознание, в результате машина врезалась в здание поликлиники.
Водитель отделался царапинами, медучреждение серьезных повреждений также не получило.
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