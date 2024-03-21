Чуть не оглох на своем же концерте культовый российский певец

Известный российский певец признался, что чуть не оглох на концерте из-за технического персонала, пишет mk.ru .

Речь идет о Юрие Антонове.

Он признался, что со слухом у него проблемы. И предположил, что станет еще хуже. Дело в том, что он попросил техперсонал уменьшить звук на выступлении, но они по какой-то причине сделали наоборот, указывает Газета.Ru.

И сказал откровенно — такое в его жизни случилось впервые, хотя он достаточно долго на сцене. И 79-летний артист с трудом ушел со сцены.

Ранее известного российского певца увезли со сцены на рояле. На музыкальный фестиваль в белорусском Витебске неожиданно приехал Юрий Антонов.

В последнее время исполнитель ходил с тростью из-за болезни ног. Но на сцену в Витебске вышел без нее. Стоять артисту было трудно — он сидел за белым роялем. Очевидно, после выступления Юрий Михайлович почувствовал, что боли усилились. Поэтому его вместе с роялем перевезли на край сцены.

И уже оттуда он ушел за кулисы.

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