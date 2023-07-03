4 июля
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Здоровье

Более 30 жителей российского региона заболели мышиной лихорадкой

Более 30 жителей Чувашии заразились геморрагической лихорадкой, которую называют мышиной болезнью. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Мышь.
Мышь.
unsplash.com

С начала 2023 года ведомство зарегистрировало 31 случай заболевания лихорадкой в республике.

Ведомство предупредило россиян об опасности заболевания и рассказало об источниках инфекции. Переносят страшную для человека болезнь грызуны.

Мыши и крысы выделяют возбудителей во внешнюю среду. Человек может заразиться через вдыхание пыли, при соприкосновении с зараженным зверьком или инфицированным объектом.

Кроме того, мышиная лихорадка может передаться человеку, если он употребил пищу и воду, с которыми соприкасались грызуны-переносчики.

Ранее пять сибиряков заразились костоломной лихорадкой, а еще один малярией.

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