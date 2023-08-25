Более 100 экспертов в Белокурихе обсудили новый проект «Здоровье Здоровых» и будущее региона как центра оздоровительного туризма

В Белокурихе завершился масштабный форум, собравший более 100 экспертов России по курортному делу и медицинскому туризму. Участники обменялись лучшими практиками и технологиями сбережения здоровья и презентовали новый федеральный проект «Здоровье Здоровых». В ходе форума они провели мозговой штурм: как органично вписать санатории Алтайского края в этот проект и укрепить оздоровительный потенциал региона.

Организаторами форума стали: Правительство Алтайского края, Национальная курортная ассоциация, туристский информационный центр Алтайского края, санаторий «Алтай West».

Новая философия

Федеральный проект «Здоровье Здоровых» - это новый взгляд на человека и его благополучие. Можно сказать, это новая философия - так его представил Александр Разумов, академик РАН, президент Национальной курортной ассоциации и один из идеологов и инициаторов форума.

Сегодня медицина ориентирована в основном на лечение. Намного меньше - на то, как не допустить болезнь, как поддерживать здоровье и долголетие. «Минздрав не отвечает за здоровье. Он отвечает за организацию высококвалифицированной и доступной медицинской помощи», - продолжил ученый.

- В этом смысле медицина немного конфликтует с идеей проекта «Здоровье Здоровых». Медицина лечит больных, а стране нужны здоровые люди. Люди, которые могут счастливо и продуктивно жить много лет, - сказал Вячеслав Фетисов, первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды и активный участник проекта «Здоровье Здоровых».

Сам 65-летний Фетисов следит за весом и питанием, не имеет вредных привычек и трижды в неделю играет в хоккей. Отдыхая нынешнем летом на Алтае, он каждый день ходил пешком по 20 км среди живописных ландшафтов. Теперь он называет Алтайский край самым экологически чистым местом на планете.

Форум в г. Белокурихе, посвященный новому федеральному проекту «Здоровье Здоровых». фото предоставлено Управлением Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры. Форум в г. Белокурихе, посвященный новому федеральному проекту «Здоровье Здоровых». фото предоставлено Управлением Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Форум в г. Белокурихе, посвященный новому федеральному проекту «Здоровье Здоровых». фото предоставлено Управлением Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры

Правда, себя он все же считает скорее исключением: прославленный хоккеист признался, что не может уговорить многих друзей придерживаться диеты, которую соблюдает сам.

Статистика на этот счет тоже не слишком утешительная: здоровыми можно признать лишь около 20% россиян, привел сведения Александр Разумов.

И вот теперь ставится приоритетная задача: создать в стране систему оздоровления - с выходом на сознание, на образ жизни, на оперативный контроль за резервами здоровья и применение здоровьесберегающих технологий.

Почему в Белокурихе

В Белокурихе Сибирский форум по оздоровительному и медицинскому туризму проходит не впервые - в этом году гостей принимал санаторий «Алтай West», праздновавший 60-летий юбилей.

Выбор в качестве площадки Белокурихи, признанной в этом году лучшим курортом России федерального значения, в общем, не удивляет.

В регионе гостей принимает 41 санаторно-курортная организация в 14 муниципалитетах. А в самой Белокурихе, где работает около четверти санаториев края, курортное дело развивается как минимум с середины XIX века.

Форум в г. Белокурихе, посвященный новому федеральному проекту «Здоровье Здоровых». фото предоставлено Управлением Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.

- Я люблю все санатории России, но есть самые любимые - алтайские к ним относятся. Здесь сформировалась колоссальная научная, медицинская и курортная база. Более того, в Белокурихе работают замечательные люди. Это настоящие профессионалы, восприимчивые к инновациям и инициативам. А вкладывать надо в тех, кто хочет и готов развиваться - и это мы видим на Алтае», - объяснила Ольга Тимашпольская, директор по стратегическому развитию и маркетингу Национальной курортной ассоциации.

Роль санаториев

Новый подход к человеку, очевидно, будут выстраивать не один год. Одни элементы уже существуют. Другие только создаются – но надо вдохнуть в них жизнь и новое звучание.

Так, сегодня в стране формируются центры превентивной медицины. Их задача - внедрять современные профилактические и цифровые технологии для реализации проекта «Здоровье Здоровых». Но полноценно они заработают после того, как будет создана нормативная база и выделено финансирование, сказал Александр Разумов.

г. Белокуриха фото предоставлено Управлением Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.

Зато уже понятно, какую роль в этой системе займут санатории. По словам Ольги Тимашпольской, они должны заниматься не только оздоровлением, но и стать центрами распространения знаний о здоровье, самой философией здоровья.

- Важная задача - формирование культуры здорового образа жизни, здорового питания. А этого можно достичь, объединив усилия санаторно-курортных организаций, медицинских учреждений, школ, семей. Только так мы сможем выстроить здоровое общество, - объяснила Ольга Тимашпольская.

Александр Разумов добавляет: «Каждый человек должен не меньше раза в год отдыхать в санатории, и движение в этом направлении идет».

На вопрос, каковы в этом смысле перспективы Белокурихи, академик ответил с оптимизмом.

- Идет планомерное развитие этого курорта. По инициативе руководства края появилась «Белокуриха горная» - государство поддержало этот проект, создало все предпосылки для его реализации и работы инвесторов, построило дороги, сети. Сегодня Белокуриха - это уже не просто курорт, это курортный регион. И он имеет все возможности для поступательного развития.

Добавим, что в ходе форума участники обсудили вопрос реализации проекта «Здоровье Здоровых» в Алтайском крае и конкретные условия для укрепления статуса региона как центра оздоровительного и медицинского туризма в стране.

Доработка дорожной карты развития проекта в Алтайском крае будет завершена уже после отъезда гостей.

Цифра

Около 200 тыс. человек ежегодно оздоравливаются в санаториях Алтайского края. В отрасли работает около 5 тыс. человек.

Источник: управление Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности.