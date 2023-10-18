18 октября
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Здоровье

Быстрее к врачу. В Диагностическом центре существенно сократились очереди на обследования

В Консультативно-диагностическом центре Алтайского края действует лист ожидания. Этот список формируют специалисты из медицинских организаций края. Главный врач Жанна Вахлова рассказала, как он помогает сократить очередь.

Диагностический центр.
Диагностический центр.
Дмитрий Лямзин.

Принцип работы листа ожидания простой: лечащий врач на месте назначает пациенту обследование или визит к узкому специалисту Центра и «бронирует» для него талон. Если талонов нет, то пациент помещается в лист ожидания – «живую очередь» и, когда приходит его время, получает необходимый талон.

«При таком подходе ни пациенту, ни регистраторам местной больницы нет необходимости ежедневно звонить и «ловить» нужный талон, как это было раньше, - отмечает Жанна Вахлова. - С нашей стороны руководство Консультативно-диагностического центра видит загрузку специалистов и принимает все меры по устранению очередей».

Диагностический центр.
Диагностический центр.
Дмитрий Лямзин.

За последние месяцы в Центре удалось сократить очередь на МРТ с шести недель до двух. Очередь на колоноскопию уменьшилась с 763 до 395 человек, ожидание теперь составляет три недели, вместо четырех месяцев.

На гастероскопию можно получить талон уже через неделю после записи, очередь на начало октября составляет 348 человек. В настоящее время нет очереди на ЭХО сердца, хотя квартал назад в ней было больше тысячи человек.

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