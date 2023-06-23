Без шрамов и операций: в Барнауле появился новый аппарат для лечения детей

Центр охраны материнства и детства в этом году принимает участие в благотворительной программе банка ВТБ "Мир без слез" . Благодаря программе в Центр доставили новое оборудование для проведения операций — хирургический лазерный аппарат повышенной мощности. Оборудование позволяет улучшить качество проведения литотрипсии, минимизировать травматическое воздействие при операции и быстрее отпустить маленьких пациентов домой.

Центр охраны материнства и детства в этом году принимает участие в благотворительной программе банка ВТБ "Мир без слез".

Первый пациент

У дочери поднялась высокая температура, сильно заболел живот. Мы узнали о камне в почках и очень переживали. Но нам сказали, что в медучреждении появился новый аппарат. Все прошло хорошо, сейчас дочь замечательно себя чувствует. Огромное спасибо всем врачам и особенно Александру Викторовичу, — рассказала Машкура Набиева.

Александр Викторович Киптилов — заведующий уроандрологическим отделением Центра охраны материнства и детства, главный внештатный специалист краевого Минздрава, детский уролог. Именно он делал операцию Шукроне.

Александр Викторович Киптилов, заведующий уроандрологическим отделением Центра охраны материнства и детства. Фото: Ирина Пергаева.

Девочка поступила в крайне тяжелом состоянии с клиникой обтурационного пиелонефрита, обусловленного крупным камнем среднего отдела правого мочеточника. В день поступления ребенок был застентирован, проведено дренирование мочевыводительной системы и курс антибактериальной терапии. В спокойном периоде после санации пиелонефрита мы провели контактную лазерную уретеролитотрипсию камня. Камень был полностью фрагментирован, фрагменты удалены, на сегодняшний момент жизнеугрожающее состояние у ребенка полностью купировано, — рассказал Александр Киптилов.

Ранее, в зависимости от возможностей семьи, предлагалось два варианта: провести открытую операцию или отправить ребенка в Москву при наличии стента в мочевыделительной системе, чтобы эту операцию проводили в федеральном центре. В Москве такие операции проводят бесплатно, но посещение столицы требует от родителей финансовых расходов.

Уникальный аппарат

Хирургический лазерный аппарат повышенной мощности FiberLace U отечественного производства предназначен для фрагментации и дробления даже крупных камней при мочекаменной болезни. Такой аппарат единственный в своем роде не только в крае, но и в близлежащих регионах, поэтому он позволит Алтайскому краевому центру охраны материнства и детства быть флагманом в лечении мочекаменных болезней в Сибирском федеральном округе.

Хирургический лазерный аппарат повышенной мощности FiberLace U для фрагментации и дробления даже крупных камней при мочекаменной болезни. Фото: Ирина Пергаева. Хирургический лазерный аппарат повышенной мощности FiberLace U для фрагментации и дробления даже крупных камней при мочекаменной болезни. Фото: Ирина Пергаева. Хирургический лазерный аппарат позволит лечить детей с мочекаменной болезнью без оперативного вмешательства. Фото: Ирина Пергаева.

Литотрипсия — это один из наиболее эффективных методов лечения мочекаменной болезни. Благодаря лазеру происходит дробление камней без нарушения целостности кожного покрова больного. На аппарате, установленном в Центре в рамках программы, уже провели первые операции.

Работа по совершенствованию медицинской помощи детям в Алтайском крае проводится постоянно. За 5 лет в детские поликлиники поступило более 700 единиц дорогостоящей современной медицинской техники. Средства на их покупку были выделены из федерального и регионального бюджетов. Например, за счет регионального бюджета в детских больницах обновлено оборудование для проведения диагностических и лечебных процедур на общую сумму свыше 250 млн рублей. Были установлены современные наркозно-дыхательные аппараты, аппараты УЗИ, инкубаторы для новорожденных и открытые реанимационные системы, аппараты искусственной вентиляции легких, операционные столы, цифровые передвижные рентгеновские аппараты. Крайне значимо, что банк ВТБ продолжает свои добрые традиции и регулярно помогает с приобретением оборудования для детских учреждений, — отметила начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению регионального Минздрава Маргарита Федченко.

Планы

Аппарат использовали уже несколько раз. По словам Александра Киптилова, в 2022 году в больнице было пролечено 126 детей с мочекаменной болезнью различных отделов мочевыделительной системы. При условии того, что 40% данной патологии требует хирургического вмешательства, то рассчитывается проводить с использованием лазерного литотриптора около 50 операций в год для пациентов нашего региона. Но поскольку планируется оказывать помощь детям из соседних регионов, то количество операций увеличится. Лечение будет доступно всем детям, нуждающимся в этом виде помощи, и им не придется ехать в Москву.

Для детей Алтайского края данное оборудование имеет огромное значение. Все специалисты нашего Центра совершенствуют свои навыки и профессионализм только с одной целью — сохранить здоровье малышей и сделать это как можно безболезненней. А хирургический лазерный аппарат нам поможет. Дети гораздо быстрее будут восстанавливаться после лечения и возвращаться к привычному режиму, — отметил Александр Киптилов.

Мир без слез

Благотворительная программа "Мир без слез" — собственный проект банка ВТБ, в рамках которого в детские больницы по всей России закупается современное медицинское оборудование. Программа работает с 2003 года: за 20 лет ее существования банк поддержал более 190 больниц в 79 субъектах Российской Федерации. География проекта постоянно расширяется, с каждым годом к программе присоединяется все больше регионов.

Одним из важнейших направлений нашей социальной деятельности является поддержка и развитие детского здравоохранения в России. В рамках благотворительной программы "Мир без слез" банк финансирует приобретение медицинского оборудования, лекарств или расходных материалов по выбору медучреждения. Алтайский край уже в четвертый раз вошел в число регионов-участников программы. В этом году мы передаем Алтайскому краевому центру охраны материнства и детства оборудование, которое поможет оказать высокотехнологичную медицинскую помощь маленьким пациентам и ускорить процесс выздоровления, — отметил управляющий ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай Дмитрий Горбунов.

Минздрав региона и учреждения здравоохранения сами выбирают, какое именно оборудование им сейчас нужнее всего.

В 2023 году благодаря программе новое оборудование получают 16 детских больниц в России.