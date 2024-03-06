6 марта
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Здоровье

Барнаульцы заметили, что болеть стало дороже

Теперь средний чек на лекарства при обычном ОРВИ составляет полторы тыс. рублей. Об этом сообщают «ВестиАлтай».

Таблетки. Лекарства.
Таблетки. Лекарства.
CC0

Отмечается, что обычно в средний рецепт входит пять препаратов: противовирусное, жаропонижающее, капли в нос, сироп от кашля, а также витамины.

Однако если есть осложнения, то затраты увеличиваются. Часто покупатели просят препараты дешевле.

Можно попросить провизора дать аналог препарата, тогда будет дешевле. Кто-то смотрит цены заранее, а кто-то покупает в интернет-аптеках, там часто есть скидки, и забрать лекарства можно в аптеке у дома.

При этом власти могут регулировать цены на жизненно-необходимые и важнейшие лекарственные препараты. Но все, что не входит в данный перечень — не регулируется.

Сам производитель решает, какую цену ставить. В свою очередь, они говорят, что сырье дорожает.

Ранее стало известно, почему в Алтайском крае задерживают льготные лекарства, рассказал глава краевого минздрава.

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