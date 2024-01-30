Барнаульцы смогут пройти бесплатное профилактическое обследование

В субботу, 3 февраля, барнаульцы смогут пройти бесплатное профилактическое исследование. Об этом сообщает "Вечерний Барнаул" .

Отмечается, что обследование направлено на выявление факторов риска неинфекционных заболеваний. При этом прием займет не более получаса.

Жители Барнаула узнают индекс массы тела, мышечную силу рук, проверят работу сердца, а также артериальное и внутриглазное давление.

После этого каждый получит размерную консультацию терапевта.

Обследование состоится в ТРЦ «Праздничный» с 11:00 до 16:00.

При себе нужно иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС.

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