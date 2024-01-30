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Здоровье

Барнаульцы смогут пройти бесплатное профилактическое обследование

В субботу, 3 февраля, барнаульцы смогут пройти бесплатное профилактическое исследование. Об этом сообщает "Вечерний Барнаул".

Давление. Здоровье.
Давление. Здоровье.
СС0

Отмечается, что обследование направлено на выявление факторов риска неинфекционных заболеваний. При этом прием займет не более получаса.

Жители Барнаула узнают индекс массы тела, мышечную силу рук, проверят работу сердца, а также артериальное и внутриглазное давление.

После этого каждый получит размерную консультацию терапевта.

Обследование состоится в ТРЦ «Праздничный» с 11:00 до 16:00.

При себе нужно иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС.

Ранее сообщалось, что неочевидный способ улучшить иммунитет раскрыли врачи.

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